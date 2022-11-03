Музейный план

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представил программу выставок на 2023 год. Мероприятие подобного формата прошло в культурном учреждении впервые.







Директор ЕМИИ Никита Корытин в ходе презентации рассказал, что в дальнейшем музей собирается ежегодно представлять программу на год, чтобы жители и гости города могли заранее планировать посещение выставок и экспозиций.



«Мы первый раз проводим мероприятие такого формата — представление выставочного плана. Надеемся, что в будущем это станет традицией. И, конечно, постараемся в следующий раз провести подобную презентацию в самом начале года», — заявил Никита Корытин.



Презентация музейного плана прошла в Большом выставочном зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11. В течение длительного времени это пространство было закрыто на реконструкцию, однако уже в марте здесь откроется выставка «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний». На выставке будут представлены работы известных художников Уфы и Челябинска, оказавших значительное влияние на культуру этих городов. Выставка будет проходить с 10 марта по 28 мая 2023 года.







После чего в Большом зале будет представлены экспонаты свердловского андеграунда. Никита Корытин подчеркнул, что у выставки пока нет официального названия, поскольку перед сотрудниками музея стоит сложная задача — охватить буквально одной фразой всю многогранность этого направления искусства на Урале. В проекте будут представлены произведения из музейных и галерейных собраний и частных коллекций, а также архивные материалы. Увидеть Свердловский андеграунд можно будет в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» с июня по сентябрь 2023 года.



Осенью в этом же пространстве будет представлена выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда», посвященная искусству монтажа в фотографии. А в декабре ей на смену придет совместная выставка ЕМИИ и Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина «Урал: раскрепощение искусства». В экспозицию войдут произведения искусства из разных эпох истории Урала — от невьянской иконы до работ художников-нонконформистов. Посетить эту экспозицию можно будет до конца марта 2024 года.



На площадке культурного центра «Эрмитаж-Урал» первая выставка в этом году откроется 10 апреля. Посетителям будет представлена «Столичная панорама» — Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа. Кроме живописи и гравюры, образ Петербурга раскроют предметы декоративно-прикладного искусства, фарфор, оружие и костюмы. Увидеть экспозицию можно будет до 30 июля.







Затем здесь откроется выставка «Западноевропейское искусство из коллекции Нижегородского государственного художественного музея» (НГХМ). Гастрольная экспозиция будет представлена в залах центра «Эрмитаж-Урал» с августа по ноябрь 2023 года.



В ноябре, в дни исторического 300-летия Екатеринбурга, в центре «Эрмитаж-Урал» будет открыта выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого». В экспозицию будет включен раздел, посвященный основанию Екатеринбурга.



Начальник управления культуры администрации города Илья Марков отметил, что все культурные учреждения Екатеринбурга в юбилейный год представят свои программы, посвященные этому событию. И выставка в центре «Эрмитаж-Урал» станет одной из знаковых.



«Все большие культурные заведения в год 300-летия Екатеринбурга готовят праздничные программы. И, разумеется, главный художественный музей города не мог остаться в стороне. Его сотрудники подготовили для нас невероятную выставочную программу», — подчеркнул Илья Марков.







На выставке будет представлено около 180 экспонатов из фонда Государственного Эрмитажа, связанных с именем Екатерины I: портреты членов императорской семьи и ближайшего окружения, исторические костюмы, ювелирные украшения, гравюры, монеты и ордена.



Также 18 ноября на улице Вайнера, 11 по традиции откроется «Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа». Однако, какой именно экспонат прибудет на Урал из Санкт-Петербурга, специалисты музея пока не раскрывают.



В здании ЕМИИ на улице Воеводина, 5 с 18 февраля по 6 мая будет проходить выставка «Запечатленный свет», где будут представлены работы русских импрессионистов из собраний НГХМ и ЕМИИ. С мая по август в залах здания в Историческом сквере можно будет увидеть собрание пермской деревянной скульптуры «Спасенные боги». С августа по октябрь жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией «Художники уральских заводов. Искусство Урала второй половины XIX — начала ХХ века».







С ноября 2023 по февраль 2024 года в здании на улице Воеводина, 5 будет проходить выставка «Кузьма Петров-Водкин и Павел Голубятников: учитель и ученик».



В Музее наива на улице Розы Люксембург, 18 с 1 марта по 21 мая пройдет выставка «Пограничное состояние», где будут представлены работы пермских коллекционеров. С июня по сентябрь здесь можно будет увидеть экспонаты из музея-заповедника Царицыно в рамках выставки «Люди должны быть разными». С сентября по декабрь — работы уральских наивных художников на экспозиции «Каменские наивы». Завершится музейный год выставкой работ Юрия Шерова «Вдали от столичного шума».







Стоит добавить, что ряд произведений из собрания ЕМИИ в течение года будет гастролировать по другим музеям России. Так, произведения русского авангарда с мая по сентябрь можно будет увидеть в Нижнем Новгороде в НГХМ. Там же с июля по сентябрь будут выставлены некоторые работы из коллекции Музея наивного искусства, а с сентября по ноябрь — работы Миши Брусиловского. Выставка каслинского чугунного литья с сентября по декабрь будет представлена в Пермской художественной галерее.