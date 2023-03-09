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Вчера, 12:30

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) открыл первый проект в обновленном пространстве Большого выставочного зала, расположенном в здании Делового центра «Малышева, 36». Выставка получила название «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний».

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Директор ЕМИИ Никита Корытин подчеркнул, что открытие Большого выставочного зала является важным этапом в развитии музея.

«Для нас это важное событие, потому что это один из завершающих шагов в инфраструктурном развитии музея, которое активно шло последние пять лет. Этот зал восемь лет не принимал выставки, поскольку выполнял роль временного хранилища. Сейчас с советского времени в нем осталась только геометрия — это пространство представлено в полностью обновленном виде. Мы надеемся, что это станет хорошим заделом для развития нашего подразделения, которое занимается советским искусством и искусством XXI века. Этот зал ждет интересный выставочный план, составленный на полтора года вперед. Но открываем мы его ярким проектом работ Михаила Назарова и Павла Ходаева, которые считаются ведущими художниками южноуральского региона», — рассказал Никита Корытин.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

В обновленных пространствах Большого зала посетителям музея представлено более 70 живописных работ знаковых художников Уфы и Челябинска из собраний Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, ЕМИИ, частного собрания А.М. Назарова и мастерской П. П. Ходаева. Экспозиция открывает серию проектов музея, посвященных важным именам и явлениям в искусстве российских регионов.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Михаил Назаров и Павел Ходаев — самобытные живописцы Башкирии и Южного Урала. Несмотря на разницу в возрасте, художники были дружны и поддерживали творческие связи, особенно активно в 1990-2000-х годах, когда Михаил Назаров жил в Уфе, а Павел Ходаев — в Челябинске.

Отправной точкой для авторов стала природа Башкирии с ее разнообразным ландшафтом и жизнь башкирской деревни.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

«Эти художники дружили, в 1990-2000-е годы тесно общались, ездили друг к другу в гости, подолгу могли говорить об искусстве и обсуждать свои работы. И вот этот дух разговора, неспешной беседы мы постарались сохранить в экспозиции и соблюсти диалоговую концепцию», — рассказала заведующая сектором отечественного искусства ХХ века куратор выставки Ирина Ризнычок.

Погруженность в народную культуру и «корневая» связь с землей, дающая чувство сопричастности тому месту, где родился и вырос, умение работать с пространством картины, интерес к русскому историческому авангарду и западному модернизму также объединяют двух этих художников.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Экспозиция дополнена документальным фильмом, снятым специально для выставки, в котором можно будет увидеть как архивные материалы, так и видеоинтервью с Павлом Ходаевым, Алексеем Назаровым (сыном Михаила Назарова), художником Николаем Пахомовым, искусствоведом Светланой Игнатенко и другими деятелями башкирской и челябинской художественной среды.

Выставка «Земля, небо и их обитатели» будет представлена в Большом выставочном зале с 10 марта по 28 мая 2023 года. Вход на выставку — по единому входному билету в культурный центр «Эрмитаж-Урал». После окончания выставки южноуральских художников на новых площадях музея откроется следующий масштабный проект.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Никита Корытин подчеркнул, что обновленное музейное пространство уникально для Екатеринбурга и позволит ЕМИИ принимать в том числе столичные проекты с самыми высокими требованиями.

«Эти 700 кв. м. площадей — единственное пространство такого масштаба в городе, которое соответствует всем музейным требованиям и может принимать большие проекты из любых крупных музеев, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, новое галерейное пространство адаптировано ко всем высоким требованиям, которые выставляют столичные музеи», — подчеркнул директор ЕМИИ.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Напомним, что в феврале ЕМИИ впервые представил программу выставок на 2023 год. Так, после завершения первой выставки здесь появятся экспонаты свердловского андеграунда. Никита Корытин подчеркнул, что у этого проекта пока нет официального названия, поскольку перед сотрудниками музея стоит сложная задача — охватить буквально одной фразой всю многогранность этого направления искусства на Урале. В экспозиции будут представлены произведения из музейных и галерейных собраний и частных коллекций, а также архивные материалы. Увидеть свердловский андеграунд можно будет в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» с июня по сентябрь 2023 года.

На Урале открыли самый большой выставочный зал

Осенью в этом же пространстве будет представлена выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда», посвященная искусству монтажа в фотографии. А в декабре ей на смену придет совместная выставка ЕМИИ и Уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина «Урал: раскрепощение искусства». В экспозицию войдут произведения искусства из разных эпох истории Урала — от невьянской иконы до работ художников-нонконформистов. Посетить эту экспозицию можно будет до конца марта 2024 года.

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