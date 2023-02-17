В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО завтра откроется первая выставка «Земля, небо и их обитатели»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра открывает первый проект в обновленном пространстве — Большом выставочном зале, расположенном в здании Делового центра «Малышева, 36». Выставка получила название «Земля, небо и их обитатели. Живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева из музейных и частных собраний», сообщает пресс-служба культурного учреждения.





Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ



В обновленных пространствах Большого зала посетителям музея будет представлено более 70 работ знаковых художников Уфы и Челябинска из собраний ЕМИИ, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, частного собрания А. М. Назарова и мастерской П. П. Ходаева. Экспозиция открывает серию проектов музея, посвященных важным именам и явлениям в искусстве российских регионов.



Выставка «Земля, небо и их обитатели» будет представлена в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» с 10 марта по 28 мая 2023 года. В Большой выставочный зал посетители будут попадать через центр «Эрмитаж-Урал» по единому входному билету.