Музей выходного дня

В эти выходные сотрудники Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) ожидают большое количество посетителей на площадке центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, где 4 апреля обновилась постоянная экспозиция западноевропейского искусства.



Напомним, что обновленное здание центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ), возведением которого занимались специалисты компании «Атомстройкомплекс», открылось в июле 2021 года. Тогда под постоянную экспозицию, включающую два раздела — «Антика» и «Западноевропейское искусство XV — начала XX века», здесь было отдано восемь залов на втором этаже.







Теперь экспозиция подверглась серьезным изменениям: в четырех залах появились экспонаты, которые зритель не видел ранее. Это предметы из новых поступлений, а также несколько работ, долгое время хранившихся в фондах, прошедших реставрацию и обретших новые имена благодаря проведенным в музее исследованиям. Всего на сегодняшний день в центре «Эрмитаж-Урал» представлено более 250 предметов западноевропейского искусства периода XVII-XIX веков.







Кроме этого посетителей музея ожидают и другие мероприятия. Так, 8 апреля в 15.00 в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» пройдет открытая экскурсия по выставке «Земля, небо и их обитатели: живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева». В рамках мероприятия сотрудник научно-просветительского отдела Анна Марченко познакомит посетителей музея с творчеством знаковых художников Уфы и Челябинска.



А в 16.00 здесь же состоится показ документального фильма «Земля, небо и их обитатели: живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева», который был подготовлен для одноименной выставки и посвящен главным героям проекта.







В основу документальной ленты легла серия видео-интервью с Павлом Ходаевым, Алексеем Назаровым (сыном Михаила Назарова), художником Николаем Пахомовым, искусствоведами Светланой Игнатенко и Натальей Козловой, а также другими участниками башкирской и южноуральской художественной жизни. Центральный сюжет фильма — история дружбы двух художников, представленная на фоне значимых событий в искусстве и культуре 1960-2000-х.



Тематическая экскурсия «Частицы былого» 9 апреля в 15.00 также пройдет в центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11. В рамках мероприятия сотрудники музея познакомят посетителей с судьбами Казимиры Басевич, Рэны Лотаревой, Константина Бабыкина, которые передали в дар ЕМИИ живопись, графику, бронзовую пластику малых форм и предметы декоративно-прикладного искусства из личных коллекций.







Ряд мероприятий, запланированных на 9 апреля, был подготовлен специально для маленьких горожан. Так, в 12.00 и 15.00 в Центре истории камнерезного дела им. А.К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) на улице Пушкина, 5 для детей в возрасте от 12 лет пройдут мастер-классы «Поехали!», приуроченные ко Дню космонавтики.



«На мастер-классе предлагаем почувствовать себя не только камнерезами, работающими с мягким камнем, но и ракетостроителями. Построим свои варианты ракет из нескольких деталей из ангидрита и селенита с тонированными элементами, подготовленными самостоятельно», — говорится в анонсе мероприятия на сайте ЕМИИ.



Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.



В полдень 9 апреля на улице Вайнера, 11 пройдет музейное занятие «На цветочной поляне» для детей в возрасте от пяти лет. Сотрудник музея Анастасия Лапина представит маленьким посетителям работы Павла Ходаева, уделив особое внимание изображенной на них природе. В конце занятия ребята смогут попробовать свои силы в художественном искусстве, изобразив цветочную поляну в смешанной технике.







А 14.00 того же дня в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет собрание клуба любителей музея «Краски музыки» для детей в возрасте от 10 лет. Анастасия Лапина расскажет детям о феномене синестезии на примерах работ Павла Ходаева.



«Приглашаем вас на музейное занятие, где вы не только узнаете о своих собственных ощущениях, но и познакомитесь с искусством художника Павла Ходаева. Посмотрим, с какой бережностью он переносит свои мимолетные впечатления. Узнаем, почему решил изображать музыкальные произведения на холсте. На мастер-классе мы изобразим свои воспоминания о музее в стиле Павла Ходаева», — сообщается в анонсе мероприятия.



Кроме того, в выходные горожане и гости города смогут посетить открытые экскурсии по выставкам в Музее наивного искусства — 8 апреля в 13.00 и 9 апреля в 13.00 по адресу улица Розы Люксембург, 18. В корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 пройдут открытые экскурсии по выставке «Запечатленный свет»: 8 апреля в 15.00 и 9 апреля в 13.00 и 15.00. Для участия необходима предварительная регистрация.