Новое искусство

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция западноевропейского искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).



Директор ЕМИИ Никита Корытин отметил, что переэкспозиция имеет большое значение для всей Свердловской области.



«Произошло очень редкое для региональных художественных музеев событие — у нас пополнилась коллекция западноевропейского искусства. А таким материалом коллекции пополняются крайне редко, поскольку эти вещи мало бытуют в целом в регионах. И их в целом меньше у дилеров и коллекционеров. И еще реже удается принять в фонд коллекцию или приобрести что-то стоящее», — поделился Никита Корытин.







Напомним, что обновленное здание центра «Эрмитаж-Урал», возведением которого занимались специалисты компании «Атомстройкомплекс», открылось в июле 2021 года. Под постоянную экспозицию, включающую два раздела — «Антика» и «Западноевропейское искусство XV — начала XX века», здесь было отдано восемь залов на втором этаже.



Теперь экспозиция подверглась серьезным изменениям: в четырех залах появились экспонаты, которые зритель не видел ранее. Это предметы из новых поступлений, а также несколько работ, долгое время хранившихся в фондах, прошедших реставрацию и обретших новые имена благодаря проведенным в музее исследованиям.







Стоит отметить, что коллекция европейского искусства в собрании ЕМИИ формировалась с 1936 по 1988 год. Среди первых экспонатов были живописные произведения XVII-XIX веков, несколько мраморных скульптур и предметы декоративно-прикладного искусства, которые были переданы из частных собраний уральских коллекционеров дореволюционного периода.



В конце 1940-х годов самым крупным и значимым пополнением коллекции европейского искусства стал дар Государственного Эрмитажа. Он представлял разные направления эрмитажного собирательства и включал более 200 произведений. Сегодня они являются важной частью постоянной экспозиции центра «Эрмитаж-Урал».







В последующие десятилетия состав коллекции продолжил расти за счет одиночных поступлений от частных лиц и нескольких крупных даров. Так, в 1960 году фонды пополнили предметы из коллекции архитектора Константина Бабыкина, по проекту которого в 1912 году было построено здание на улице Вайнера, 11. В 2017 году Рэной Лотаревой были переданы в дар музею предметы, происходящие из собрания ленинградского коллекционера Казимиры Басевич.



В 2021 году музею удалось приобрести несколько десятков произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства европейских мастеров XVIII — начала XX века из частных коллекций Екатеринбурга.







Никита Корытин рассказал о том, как в коллекции появились новые предметы.



«Два года назад ушел из жизни Александр Алексин, известный дилер, который работал с коллекционерами нашего и соседних регионов. Нам удалось договориться с наследниками о том, чтобы приобрести ряд предметов в свое собрание. И вот спустя полтора года после приобретения этих предметов, после реставрации и приведения в экспозиционный вид, после полной переделки экспозиции мы с огромным трепетом их представляем», — сказал директор ЕМИИ.







Благодаря новым предметам существенно преобразились залы, посвященные искусству XIX столетия. Здесь можно увидеть портреты и пейзажи художников-романтиков французской, австрийской, немецкой и нидерландской школ, а также ряд кабинетных скульптур.



Заведующая сектором зарубежного искусства Ольга Пермякова, курировавшая переэкспозицию, рассказала о том, насколько изменилась коллекция музея, посвященная западноевропейскому искусству в целом.



«Когда мы планировали переэскпозицию, мы учли и то, что в наших фондах находилось несколько работ мастеров этого периода, которые уже прошли атрибуцию и реставрацию. И мы их тоже сейчас ввели в постоянную экспозицию. В общей сложности у нас добавилось более 20 предметов. Экспозиция значительно уплотнилась, при этом расширилась география, поскольку за счет новых поступлений у нас добавились школы, которые ранее представлены не были. Например, австрийская, чешская. Появилось много работ немецких художников. Кроме того, у нас существенно пополнился раздел искусства именно XIX века. Раньше, когда экспозиция размещалась еще в здании на улице Воеводина, 5, этот период у нас был представлен всего восемью работами. Сейчас он занимает полтора зала», — сказала Ольга Пермякова.







Отдельную часть экспозиции составили недавно приобретенные пейзажи европейских художников 1910-х годов. Это «Норвежский фьорд» нидерландского художника Карла Бергфельда, «Зимний пейзаж с рекой» художника дюссельдорфской школы Макса Кларенбаха и «Осенний пейзаж» Дезире Томассена. Ранее этот период не был представлен в собрании музея.



Изменения затронули и хорошо знакомые посетителям произведения, которые можно будет увидеть с другого ракурса: они разместятся в залах на новых местах.

Новые поступления появились в экспозиции Фарфорового кабинета, также пятью предметами пополнился раздел западноевропейской скульптуры.







Ольга Пермякова уточнила, что всего на сегодняшний день в центре «Эрмитаж-Урал» представлено более 250 предметов западноевропейского искусства периода XVII-XIX веков, которые расположились в восьми залах.







Заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ реставратор Ольга Горнунг отметила, что все произведения, введенные в экспозицию, подверглись тщательной подготовке и реставрации. Несмотря на то, что новые поступления имели хорошую сохранность, оказалось, что некоторые из них нуждаются в чистке.



«Многие картины, представленные на экспозиции, были одеты в новые рамы. Некоторые картины — отреставрированы. Те, чтобы были приобретены недавно, поступили в неплохой сохранности, но в процессе подготовки к экспонированию выявились некоторые проблемы. Например, когда с картины «Норвежский фьорд» сняли раму, оказалось, что под ней полотно имеет первозданный красочный слой — такой, каким его видел художник. И после удаления загрязнений картина заиграла новыми красками», — рассказала реставратор.







В целом обновленная экспозиция западноевропейского искусства позволит зрителям лучше познакомиться с большим многообразием стилей и направлений европейского искусства, а также даст возможность увидеть оригинальные произведения конца XV — первой трети ХХ века.



Обновленная экспозиция доступна посетителям центра «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 с 4 апреля.