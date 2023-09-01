Сезон событий

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) за неделю произошло три знаковых события, которые повлияют на дальнейшую работу культурного учреждения.Так, 15 ноября в Эрмитажном театре в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директор ЕМИИ Никита Корытин и директор Пермской государственной художественной галереи (ПГХГ) Юлия Тавризян подписали соглашение о сотрудничестве на 2024 год.В связи с подготовкой Пермской художественной галереи к переезду в новое здание, которое сейчас находится в процессе стройки, возникла идея большого проекта под названием «Пермское посольство». Проект предполагает, что в постоянные экспозиции западноевропейского и русского искусства ЕМИИ на целый год будут внедрены живописные произведения из пермского собрания.Такое сотрудничество даст возможность сгенерировать качественно новые экспозиции западноевропейского (в центре «Эрмитаж-Урал») и русского (в главном здании ЕМИИ) искусства, представляющие лучшие произведения из двух крупнейших региональных музейных собраний. Благодаря этому обогатится опыт музейного посетителя, которому будут доступны жемчужины пермского собрания в период подготовки галереей собственных новых постоянных экспозиций.В 2023 году Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Пермская государственная художественная галерея уже обменивались своими титульными коллекциями в рамках празднования 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга. Так, летом 2023 года в Екатеринбурге демонстрировалась выставка «Спасенные боги», впервые представившая жителям города знаменитую пермскую деревянную скульптуру из фондов ПГХГ, а осенью в Перми было показано каслинское художественное литье из собрания ЕМИИ на выставке «Чугун. Уральская классика».«Пермская галерея обладает одной из самых значимых коллекций среди региональных музеев России и нельзя допустить, чтобы это собрание и сам музей вообще ушли из повестки на такое долгое время. Поэтому на год-полтора мы протягиваем руку помощи и объединяем наши постоянные экспозиции русского и западноевропейского искусства. От этого выигрывают все — наш зритель увидит прекрасные вещи, Пермская галерея останется в экспозициях, хоть и не у себя дома, а мы получим огромный опыт очередной тотальной переэкспозции», — отметил директор ЕМИИ Никита Корытин.Другое событие, связанное с межмузейным сотрудничеством, произошло вчера в Екатеринбурге на площадке культурного центра «Эрмитаж-Урал», куда прибыли экспонаты из главного музея Санкт-Петербурга. Выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» подготовлена Государственным Эрмитажем по инициативе ЕМИИ специально к 300-летию основания города Екатеринбурга.Напомним, что «Эрмитаж-Урал» стал спутником одного из крупнейших культурных учреждений России в 2021 году после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс».Новая выставка — первая попытка на основе уникальных памятников Государственного Эрмитажа рассказать о жизни и делах российской императрицы, в честь которой три столетия назад был назван город Екатеринбург.Всего свердловчанам будет представлено около 150 экспонатов, связанных с жизнью императрицы Екатерины и ее окружения: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и научные приборы из Государственного Эрмитажа.Кроме этого, сегодня в культурном центре «Эрмитаж-Урал» состоялась презентация мобильных тактильных станций к произведениям постоянной экспозиции «Западноевропейское искусство XV — начала XX века». Они включают в себя тактильные копии пяти избранных экспонатов, этикетки на шрифте Брайля, а также предметы, помогающие более точно раскрыть содержание произведений.Инклюзивное дополнение экспозиции стало возможным благодаря победе ЕМИИ в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».В экспозиции музея будут представлены тактильные модели таких экспонатов, как «Поклонение младенцу» итальянского художника круга Себастьяно Майнарди, «Женский портрет» Хендрика Корнелиса ван дер Влита, «Голова старухи» Бальтазара Деннера, «Прачка» Паскуале Челомми и «Лунная ночь на море» Франсуа Антуана Леона Флери.Эти произведения прекрасно вписываются в концепцию экскурсионного маршрута, разработанного сотрудниками музея для незрячих и слабовидящих посетителей центра «Эрмитаж-Урал» и посвященного формированию коллекции западноевропейского искусства в ЕМИИ. Значительную часть этой коллекции составляют предметы, подаренные Государственным Эрмитажем Свердловской картинной галерее после Великой отечественной войны. Такой щедрый дар служил выражением глубокой признательности за оказанную поддержу и помощь в спасении эвакуированных сокровищ Эрмитажа.Экспонаты отобраны таким образом, чтобы позволить познакомить экскурсантов с основными этапами истории европейского искусства, различными школами, стилями и великими именами. Также это дает возможность прикоснуться к подвигу сотрудников Эрмитажа, работа которых была подлинным служением искусству и миссией по сохранению мирового наследия.Отправной точкой инклюзивной экскурсии станет мемориальная экспозиция, рассказывающая об эвакуации собрания Государственного Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск и трудовых буднях хранителей коллекции.