В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция западноевропейского искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ). Для посетителей музея она доступна с 4 апреля, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ
С момента открытия центра «Эрмитаж-Урал» в июле 2021 года восемь залов второго этажа занимает постоянная экспозиция, включающая два раздела — «Антика» и «Западноевропейское искусство XV — начала XX века». Несмотря на «постоянный» характер, экспозиция подверглась серьезным изменениям: в четырех залах появились экспонаты, которые зритель не видел ранее. Это предметы из новых поступлений, а также несколько работ, долгое время хранившихся в фондах, прошедших реставрацию и обретших новые имена благодаря проведенным в музее исследованиям.
В целом обновленная экспозиция западноевропейского искусства позволит познакомиться с большим многообразием стилей и направлений европейского искусства и даст возможность увидеть оригинальные произведения конца XV — первой трети ХХ века.
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