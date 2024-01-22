За кулисами музея

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В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция ...

В Екатеринбургском музее ИЗО с 25 октября стартует масштабная переэкспозиция

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) с 25 октября по ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 27 мая откроется выставочный проект «Спасенные боги»

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие выставки «Спасенные боги. ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

В центре Екатеринбурга появилась галерея под открытым небом с репродукциями шедевров русского авангарда из коллекции Музея ИЗО

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. В центре уральской столицы на набережной реки Исеть появилась галерея под открытым ...