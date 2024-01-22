За кулисами музея

В Екатеринбурге сегодня открылась экспозиция «Пермское посольство». В двух зданиях Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) — в корпусе Отечественного искусства на улице Воеводина, 5 и в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — разместились
50 предметов из постоянной экспозиции Пермской художественной галереи (ПХГ). Планируется, что коллаборационный проект двух музеев будет доступен посетителям екатеринбургского музея в ближайший год.
Напомним, что соглашение о проекте было подписано
15 ноября 2023 года в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директором ЕМИИ Никитой Корытиным и директором ПХГ Юлией Тавризян.
Директор ЕМИИ Никита Корытин, заместитель директора по науке ПХГ Ольга Старцева, заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг и хранитель коллекции ПХГ Ирина Николаева рассказали о том, как проходила подготовка интервенции предметов искусства из Перми в коллекцию ЕМИИ.
Никита Корытин рассказал, что идея коллаборации двух уральских музеев возникла в ходе подготовки фондов ПХГ к переезду в новое здание. В нынешних помещениях в силу дефицита площадей зрителям было доступно всего около 1,5% предметов из фондов пермской галереи. Новые пространства позволят выставить до 10% хранящихся предметов искусства. И специалисты ЕМИИ предложили коллегам из Перми реализовать уникальный для России проект — интервенцию 50 предметов искусства в постоянную экспозицию в Екатеринбурге на время, пока галерея осуществляет масштабный переезд.
«Пермская галерея в этом году переезжает в новое здание. И коллеги значительную часть времени проведут в процессах упаковки, переезда и хранения, которые отнимают много сил — мы об этом знаем, потому что прошли через это, хоть и в меньшем масштабе, когда компания «Атомстройкомплекс» проводила реконструкцию исторического здания музея на улице Вайнера, 11. И у нас возникла прекрасная идея — оставить доступным для зрителя кусочек галереи в виде лучших образцов в Екатеринбурге. Пермяки благосклонно приняли наш замысел, и в результате в двух зданиях ЕМИИ появились уникальные экспозиции», — рассказал директор ЕМИИ.
Чтобы органично вписать предметы искусства из Перми в постоянную экспозицию ЕМИИ, специалистам музея пришлось освободить около 35% поверхностей в двух зданиях. Над проектом в Екатеринбурге работала целая команда сотрудников под руководством Ольги Горнунг.
«Это не выставка — это интервенция в наши постоянные экспозиции. Проект будет работать непривычно долго — вероятно, около года. Работы сюда приехали не навсегда, они вернутся обратно, когда придет время, а пока мы будем о них заботиться и сохранять их. И отсюда гастрольные экспонаты переедут сразу в новое здание пермской галереи», — подчеркнул Никита Корытин.
Чтобы экспозиция воспринималась как отдельный проект, специалисты ЕМИИ разработали специальный этикетаж и аудиогид. Экспонаты из пермской коллекции отмечены красной буквой «П», чтобы зрители могли легко увидеть, какие предметы из коллекции ЕМИИ, а какие — прибыли на Средний Урал в составе «Пермского посольства».
Ольга Старцева, в свою очередь, рассказала о том, почему коллаборация стала уникальной для России и благодаря чему две галереи легко нашли точки соприкосновения, которые позволили органично скомпоновать предметы искусства из разных музеев.
«Рождение такого проекта уникально для России. Интервенция, постоянное внедрение в экспозицию других музейных коллекций — обычная практика для Европы. У нас это происходит впервые. И тем сложнее была задача, которую наши коллеги из ЕМИИ блестяще выполнили», — подчеркнула Ольга Старцева.
Она также рассказала, что художественные музеи, расположенные за пределами столиц, которые формировались в советское время, переживали схожие этапы в комплектовании своих художественных коллекций. И потому сопоставить коллекции ЕМИИ и ПХГ оказалось интересно.
По словам Ольги Старцевой, проект стал отличной возможностью для галереи оградить ряд предметов искусства из постоянной экспозиции от перипетий, связанных с переездом.
«Тот факт, что проект рассчитан на целый год, — большое везение для нас. Потому что для музейных предметов неоднократная упаковка-распаковка, перевозка даже в специальных автомобилях — тем более в зимнее время — это всегда стресс. А в данном случае все эти риски были сведены к минимуму: мы знаем, что предметы находятся в руках специалистов, под присмотром реставраторов», — сказала Ольга Старцева.
Ирина Николаева добавила, что гастроли коллекции — это всегда стресс для хранителя. Однако в данном случае есть твердая уверенность, что предметы не только останутся доступны для зрителя, но и будут находиться в хороших условиях.
«Многие работы, которые представлены здесь, никогда не покидали стен ПХГ с момента их вхождения в фонды. Поэтому данный проект со сложной упаковкой и транспортировкой, которая осуществлялась в то время, когда наша галерея уже начала переезд, позволил нам узнать, как предметы искусства перенесут подобный стресс. Особое беспокойство у нас вызывали сложные золоченые рамы, однако все прошло почти благополучно. Было несколько нюансов, но мы совместно с коллегами из Екатеринбурга со всем справились. Важно, что здесь экспонаты находятся не в упаковке, о них заботятся должным образом, обеспечивают необходимый температурный и влажностный режимы», — рассказала хранитель коллекции ПХГ.
Ольга Горнунг напомнила зрителям, что всего в состав «Пермского посольства» в экспозиции ЕМИИ вошло 50 предметов искусства из постоянной экспозиции ПХГ. Чтобы достойно представить их, в двух зданиях ЕМИИ сотрудникам музея пришлось полностью изменить компоновку постоянных экспозиций.
«В итоге мы получили очень полную экспозицию русского искусства XVIII — начала ХХ века. Это лучшие экспонаты из наших фондов и из коллекции ПХГ. И мы постарались скомпоновать это так, чтобы все вещи выглядели достойно. В ближайший год в экспозиции ЕМИИ зрители смогут увидеть работы всех великих и знаменитых русских художников», — рассказала заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ.
Стоит добавить, что ряд предметов искусства, вошедших в состав «Пермского посольства», было решено взять из фондов хранения ПХГ. Например, картине европейского художника Пауля де Фоса «Собака с мясом» в залах старого здания пермской галереи было «тесно» из-за значительных размеров полотна. В Екатеринбурге эту работу разместили в одном из залов центра «Эрмитаж-Урал», где достаточно места. Кроме того, полотно получило достойное окружение из числа работ зарубежных художников, входящих в коллекцию ЕМИИ.