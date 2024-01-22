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22.01.2024

В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция предметов искусства из Пермской художественной галереи. Соглашение о проекте, получившем название «Пермское посольство», было подписано 15 ноября 2023 года в рамках ежегодного Общего собрания Союза музеев России директором ЕМИИ Никитой Корытиным и директором Пермской государственной художественной галереи Юлией Тавризян, сообщает пресс-служба екатеринбургского музея.

В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

В связи с переездом Пермской художественной галереи в новое здание у руководителей музеев возникла идея организации выездного проекта под названием «Пермское посольство».

Проект предполагает тотальную интервенцию в постоянные экспозиции двух площадок ЕМИИ — в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 и в центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — самых знаковых произведений русской и западноевропейской живописи из пермского собрания, которые зрители могут увидеть в течение всего 2024 года.

В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

В экспозицию западноевропейского искусства в центре «Эрмитаж-Урал» включено 20 работ мастеров Италии, Голландии, Фландрии и Франции XV-XIX веков, парадные и камерные портреты мастеров XVIII века, романтические морские пейзажи и портретные работы русских мастеров первой половины XIX века. Проект дополнит общую картину развития изобразительного искусства, позволит познакомиться с его новыми ключевыми фигурами, расширит представление о творчестве хорошо известных авторов.

Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ
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