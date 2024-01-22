В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

Екатеринбургский музей ИЗО подписал соглашение о сотрудничестве с Пермской государственной художественной галереей ...26.05.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО 27 мая откроется выставочный проект «Спасенные боги»
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие выставки «Спасенные боги. ...04.04.2023 В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция ...17.01.2023 В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге привезли знаменитую серию работ Франциско Гойи «Капричос»
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге привезли знаменитую серию работ ...06.12.2022 Коллекция западноевропейского искусства екатеринбургского музея ИЗО в 2022 году пополнилась полусотней новых произведений
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. В этом году Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию ...