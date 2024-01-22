В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

Екатеринбургский музей ИЗО подписал соглашение о сотрудничестве с Пермской государственной художественной галереей ...

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра состоится открытие выставки «Спасенные боги. ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 27 мая откроется выставочный проект «Спасенные боги»

В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция ...