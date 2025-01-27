Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 28 января состоится ротация ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 28 января состоится ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на ближайшие выходные ...

Японески, восточное оружие и наивный портрет

В центре «Эрмитаж-Урал» 23 января пройдет лекция «Кавказ в произведениях русских художников XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в рамках выставки «Искусство ...