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Вчера, 13:00

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на грядущие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

В творческом созвездии

В корпусе отечественного искусства 1 февраля в 13.00 начнется лекция «Столица Тамерлана глазами К.С. Петрова-Водкина и искусствоведа». Автор лекции, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров расскажет слушателям о путешествии Кузьмы Петрова-Водкина в начале 1920-х годов в составе научной экспедиции в Среднюю Азию.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Именно во время этой творческой поездки художник создал серию известных работ, а в 1923 году из печати вышли его путевые заметки, получившие название «Самаркандия».

«Одной из главных остановок экспедиции был Самарканд — древнейший город региона, знаменитая столица империи Тамерлана и династии Тимуридов. Знакомство с памятниками архитектуры оставило глубокое впечатление, отразившееся, по собственному признанию художника, и в его творчестве. На лекции рассмотрим образ Самарканда, отразившийся в книге «Самаркандия» К. С. Петрова-Водкина и живописных произведениях, а также познакомимся с историей и современным состоянием основных памятников Самарканда», — анонсирует лекцию Сергей Винокуров.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

На следующий день в 14.00 в этой же локации заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов проведет открытую экскурсию «В созвездии мастера» по выставке «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний».

Напомним, что на данной выставке впервые в одном экспозиционном пространстве демонстрируются произведения выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина (1878—1939) и его ученика, помощника и последователя Павла Голубятникова (1891—1942). Такое соединение двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным и претворенной на практике программы обучения будущих художников.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

В экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, ЕМИИ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи. Среди них знаменитые «Сон», «Мальчики», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна», портреты и натюрморты мастера.

Наивные художницы

В музее Наивного искусства 1 и 2 февраля в 13.00 по традиции пройдут открытые экскурсии по выставке «Люсизм», посвященной работам современной художницы Люси Вороновой, работающей в стиле примитивизма. Экскурсии проведут научные сотрудники отдела наивного искусства ЕМИИ, кураторы выставки Яна Таушканова и Лена Тимошенко.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Ценителям наивного искусства расскажут об особенностях творчества Люси Вороновой — его разнообразных гранях, которые предстают на полотнах охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми на портретах.

Кроме этого, в рамках ретроспективной выставки Люси Вороновой 2 февраля в 15.00 на этой же площадке пройдет очередное мероприятие из цикла «Художницы наива». Напомним, проект посвящен женскому наивному искусству, аутсайдер-арту и примитивизму в разных странах мира. В его рамках ценители наивного искусства будут исследовать творчество выдающихся женщин-художниц.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Воскресная лекция будет посвящена известной американской художнице, работавшей в стиле примитивизма, Анне Мэри Мозес, которая вошла в историю искусства как Бабушка Мозес.

«Анна Мария Мозес начала создавать свои картины в 76 лет и дарила их вместе с домашними соленьями и вареньями. Сегодня же Бабушка Мозес считается одной из самых известных представительниц наива. Одна из ее работ украшает стены Белого дома, а другая была продана на аукционе за 1,2 млн долл. На лекции подробнее поговорим об этой удивительной художнице, чья судьба стала символом того, как творчество может расцвести в любом возрасте», — рассказывает Яна Таушканова.

Урал и Туржанские

Руководство ЕМИИ приняло решение продлить работу выставки «Туржанские: диалог поколений» до 9 февраля. Поэтому в ближайшие дни в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет целый ряд мероприятий, приуроченных к финисажу выставки.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Так, 1 февраля в 14.00 заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева проведет для ценителей искусства кураторскую экскурсию по экспозиции. Гости музея смогут в полной мере ощутить атмосферу «тихой живописи» Леонарда Туржанского, относящуюся к довоенному периоду прошлого века. В работах мастера тех лет можно в изобилии увидеть тихие московские улочки, нетронутые уголки уральской природы в окрестностях дореволюционного Екатеринбурга, а затем и советского Свердловска. Кроме этого, у ценителей искусства будет уникальная возможность увидеть малоизвестные работы Леонарда Туржанского, посвященные театрально-декорационному искусству.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

А в 16.00 здесь же историк Евгений Бурденков прочтет лекцию «Екатеринбург. Туржанские». Известный краевед поделится малоизвестными фактами из жизни семьи Туржанских в Екатеринбурге, которые ему удалось восстановить на основе изучения архивных материалов дореволюционного и советского периодов. Поддерживая основное смысловое направление выставки, рассказывающей об истории известной российской художественной династии на протяжении более 100 лет, о тонких и интуитивных, но крепких родственных связях внутри семьи, Евгений Бурденков «построит мосты» в прошлое родителей Леонарда Туржанского, расскажет о городе тех лет, когда здесь жил и работал художник и его дети.

Китайский Новый год

Кроме того, 1 февраля в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет мероприятие, посвященное Китайскому Новому году. Программа проводится в сотрудничестве с Институтом Конфуция УрФУ. Для участия обязательна предварительная регистрация.

В 12.00 здесь начнется выступление танцевального коллектива «Магнолия» под названием «Душа Феникса, сердце Дракона». С 12.00 до 14.00 научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева проведет интерактивное занятие «Делаем праздничный китайский фонарик». С 15.00 до 16.30 гости смогут принять участие в чайной лекции и дегустации, которую проведет директор Института Конфуция УрФУ с российской стороны Ксения Лозовская.

Обновленная экспозиция восточного оружия

Также напомним, что на этой неделе была проведена ротация экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Всего в рамках экспозиции было заменено 23 произведения, включая портретную завесу с изображением Фатх-Али-шаха, вместо которой зрители теперь могут увидеть завесу Насир ад-Дин-шаха, четвертого шаха Персии из династии Каджаров. Также ценители искусства получили возможность познакомиться с графикой Жана Виктора Адама, Шарля-Этьена Мотта, Александра Орловского, Карла Пиратского.

Смена экспонатов связана с тем, что графика и текстиль нуждаются в особых условиях экспонирования, поскольку даже специально выставленный приглушенный свет в залах музея может навредить им при длительном нахождении на выставке. Именно поэтому каждые 3-4 месяца необходимо обновление ее состава и ротация представленных предметов.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

На сегодняшний день в экспозиции можно увидеть более 200 предметов вооружения из стран Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Кавказа, объединенных в несколько тематических блоков. Среди экспонатов — холодное и огнестрельное оружие, защитное вооружение, а также предметы декоративно-прикладного искусства, связанные с воинской культурой.

Самаркандия, бабушка Мозес и Китайский Новый год

Напомним, что в 2021 году культурный центр «Эрмитаж-Урал» — одно из подразделений ЕМИИ — стал спутником Государственного Эрмитажа после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь один из главных музеев страны регулярно привозит на Урал тематические выставки. Представляемые в их рамках предметы искусства требуют особых условий экспонирования, которые теперь может обеспечить обновленный корпус ЕМИИ на ул. Вайнера, 11.
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