Библионочь: архитекторы, коллекционеры, мультипликаторы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные — 20 и 21 апреля — подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Часть из них пройдет в рамках Библионочи. Мероприятия состоятся на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.Библионочь — ежегодная общенациональная социально-культурная акция в поддержку чтения. Библиотеки, музеи и другие институции, имеющие отношение к культуре, организуют собственное событие в поддержку литературы, чтения и организации нового формата общения с книгой. В этом году Библионочь проводится 20 апреля и будет посвящена теме «Читаем всей семьей». ЕМИИ, постоянный участник акции, проведет три мероприятия, посвященные этому событию.Так, 20 апреля в 15.00 в Музее наива пройдет архитектурный дайджест «Музей как памятник архитектуры и в каких книгах можно об этом узнать...». В рамках встречи старший научный сотрудник ЕМИИ гид-экскурсовод Елена Тимошенко расскажет о зданиях ЕМИИ, которые представляют собой архитектурные памятники разных эпох и стилей, переоборудованные под музейные нужды.На материале Научной библиотеки музея слушатели смогут ознакомиться со стилистическими особенностями музейной архитектуры и ее богатой историей. Кроме того, в ходе лекции будет предложено рассмотреть, как конструкция здания диктует условия в организации выставок и хранения коллекций и влияет на создание атмосферы и визуального впечатления у посетителей.В 17.00 на этой же площадке пройдет экскурсия «Что читают коллекционеры?», посвященная хорватскому наиву в книгах библиотеки мецената Владимира Темкина.«Известный коллекционер Владимир Темкин подарил нашему музею не только картины, но и книги по наивному искусству. Владимир, параллельно с коллекцией произведений искусства, собирал библиотеку интереснейших изданий — и вместе с ней изучал наив», — сообщается в анонсе мероприятия.В ходе экскурсии научный сотрудник отдела наивного искусства Яна Таушканова проведет зрителей по залам постоянной экспозиции хорватского наива и расскажет о книжной коллекции Владимира Темкина. У гостей музея будет возможность пролистать книги, рассмотреть репродукции и сопоставить их с произведениями, представленными в залах музея.В это же время в корпусе отечественного искусства состоится музейный архитектон «Книги и мнения о том, в каких зданиях живут музеи». Мероприятие проведет сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ, библиотекарь Надежда Логинова.«Известно, что пространства постоянно меняют нас, на протяжении всей жизни воздействуют на наш мозг и поведение. Тем не менее, вопрос о том, учитывают ли архитекторы, равно как и психологи, все краткосрочные и долгосрочные воздействия пространства на человека, остается открытым», — говорится в анонсе мероприятия.В ходе архитектона посетителям будет представлен обзор книг библиотеки ЕМИИ о музейной архитектуре и архитекторах, создающих шедевры в этой сфере. Такая точка зрения на предмет приблизит к пониманию того, что музей — это не «завод по переработке прошлого», а открытое публичное пространство, которое дает убедительное представление о мире. Также ценителям искусства будет предложено поговорить о многообразии архитектурных практик Екатеринбурга старого и нового времени и месте музеев на архитектурно-географической карте города.Также 20 и 21 апреля на двух площадках музея пройдут мероприятия, посвященные двум крупным выставкам — «От завода Гарднера до империи Кузнецовых» и «Альбрехт Дюрер — гений Северного Возрождения».20 апреля в 13.00 и 17.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» хранитель коллекции немецкой гравюры XV-XVIII веков Светлана Мурашкина прочтет лекцию «Мастерские гравюры». В основу исследования положены три листа, выполненные Альбрехтом Дюрером в 1513 и 1514 годах, ставшие одними из самых известных произведений автора, в которых он приблизился к границам возможностей гравировальной техники.«Изображение Иеронима стало воплощением данного образа на многие годы. Сюжеты «Рыцаря» и «Меланхолии» до сих пор вызывают вопросы. В молчаливом всаднике, неспешно и уверенно двигающемся сквозь дикую чащу и оставляющем без внимания сопровождающих его смерть и дьявола, видели и воплощение воина Христова, и образ рыцаря-разбойника. Тайну «Меланхолии» пытались разгадать весь XX век, однако молчаливый образ не раскрывает свою загадку и сегодня», — говорится в анонсе мероприятия.На этой же площадке 21 апреля в 13.00 и 17.00 хранитель коллекции рисунков немецкой школы XV-XVIII веков Наталья Сэпман прочтет лекцию «Под знаком Дюрера. Ученики, последователи, подражатели».«Произведения художника вызывали восхищение современников и никогда не выходили из моды на протяжении столетий. Они привлекали внимание как ценителей искусства, так и художников, которые неизменно обучались на наследии великого мастера, взаимодействовали с ним, черпали идеи», — сообщается в анонсе мероприятия.Лекция познакомит почитателей искусства с наиболее яркими периодами увлечения Альбрехтом Дюрером и широким диапазоном произведений: от подделок и имитаций до творческих переработок мотивов великого художника.В корпусе отечественного искусства 20 апреля в 15.00 кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров прочтет лекцию «Российские ордена и орденские сервизы».На примере экспонатов выставки «От завода Гарднера до империи Кузнецовых» лектор расскажет о специально созданных парадных сервизах российского императорского двора, которые являлись важной составляющей праздничных обедов, ежегодно проводимых при дворе в честь кавалеров высших российских орденов.Изготовленные для торжественных событий первым частным фарфоровым заводом Франца Гарднера фарфоровые ансамбли получили название «орденские». Каждый предмет из четырех сервизов, созданных по заказу императрицы Екатерины II, имел характерный декор, включавший изображение ордена и орденской ленты.На лекции будет рассказана история создания сервизов и характерного для каждого из них декора, а также представлены портреты с кавалерами рассматриваемых орденов в постоянной экспозиции русского искусства XVIII — начала XX века.В корпусе отечественного искусства 21 апреля в 12.00 пройдет музейное занятие для детей «Волшебная комната». Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова вместе с ребятами рассмотрит интерьер, полный весны, света и ветра, принадлежащий кисти художника Игоря Грабаря. А затем предложит маленьким ценителям искусства найти в витринах предметы, которые помогли бы украсить интерьер в рисунке. В творческой части занятия ребята смогут нарисовать пастелью волшебную комнату.В Музее наива 21 апреля в 15.00 пройдет День анимации, приуроченный к 162-й годовщине рождения художника Нико Пиросмани и 145-й годовщине со дня рождения уральского писателя Павла Бажова. Заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин прочтет лекцию, посвященную различным художественным решениям анимационных фильмов, использующих графику и стилистику наивного искусства.На лекции будут продемонстрированы рабочие материалы фильмов «Рождество» Михаила Алдашина и Зои Трофимовой, «Варежка» Романа Качанова и Юрия Норштейна, «А как наши космонавты» Галины Голубевой, «Митина любовь» Светланы Филипповой, а также прототипы изобразительных источников графических и живописных решений. Среди прочих будут представлены кадры из фильмов «Подарки черного ворона» по мотивам живописи Пиросмани и «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера.