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Сегодня, 13:45

Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.

Сокровища Урала

В корпусе отечественного искусства 16 июня в 14.00 пройдет творческое занятие для детей «Найти сокровища Уральских гор» по мотивам сказов Павла Бажова.

Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Отыскать сокровища Уральских гор нам помогут сказы известного писателя — Павла Петровича Бажова. Мы познакомимся с лучшими произведениями уральских камнерезов и ювелиров, посмотрим ту самую «Хрупкую веточку» и легендарный «Каменный цветок», — говорится в анонсе мероприятия.

В творческой части занятия специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова поможет ребятам изготовить украшение-браслет из шринк-пластика и джутовой нити.

Разговоры о культуре и искусстве

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня в 16.00 начнется лекция, посвященная загадке портрета драматурга Витторио Альфьери.

Кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник Пермской художественной галереи (ПХГ) Игорь Мартынов расскажет слушателям о драматурге Витторио Альфьери, который был знаковой фигурой для политической и культурной истории Италии конца XVIII — начала XIX века.

«Его портреты неслучайно находятся в галерее Уффици и музее истории итальянского рисорджименто, периода борьбы за национальную независимость. Однако до сих пор остается загадкой, как вариант его портрета оказался у Строгановых? Еще больше вопросов вызывает то, почему изображение «отца итальянской трагедии» отправляется из петербургского строгановского дворца в вотчинный центр на территории Пермского края, в поселок Ильинский», — говорится в анонсе лекции.

Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Игорь Мартынов предложит слушателям поразмышлять о том, что это было — ссылка или просветительский жест?

Напомним, что в январе этого года жителям и гостям Екатеринбурга стала доступна экспозиция «Пермское посольство», расположившаяся в двух зданиях ЕМИИ — корпусе Отечественного искусства и культурном центре «Эрмитаж-Урал». Здесь можно увидеть 50 предметов искусства из постоянной экспозиции ПХГ. Коллаборационный проект двух музеев будет доступен ценителям до конца года.

16 июня в 14.00 в Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» начнется мероприятие, посвященное 75-летию со дня рождения основателя и директора Ирбитского государственного музея изобразительных искусств (ИГМИИ) Валерия Карпова. Именно благодаря ему этот музей стал обладателем крупнейшего в России собрания графики, а Ирбит приобрел славу города музеев.

Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Заведующая сектором отечественного искусства XX-XXI веков ЕМИИ Наталья Пономарева проведет открытую экскурсию по выставке «Высота Карпова. Урал и его художники в коллекции ИГМИИ». Проект представляет 185 живописных, скульптурных произведений и ювелирных изделий, созданных именитыми авторами из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и других городов.

В экспозиции выделены четыре блока, отражающие основные тематические направления уральского изобразительного искусства. Так, раздел «Горизонт» посвящен брутальной красоте уральских гор, тема строительства новой страны и заводской жизни советского периода отражена в разделе «Подъем». Третий раздел — «Плато» — объединил портреты, натюрморты и городские пейзажи, описывающие быт советских людей второй половины XX века. Завершающий раздел «Вершина» представляет религиозные, фантазийные, интроспективные и абстрактные произведения современных авторов.

16 июня в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» Игорь Мартынов представил зрителям историю картины Альберто Карльери «Крещение римлян апостолом Петром», которая поступила в пермский музей из Государственного музейного фонда в 1918 году.

Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Появление полотна можно рассматривать как знаковое событие, положившее начало реализации большого проекта формирования полноценной коллекции искусства Западной Европы в скромном провинциальном музее. Еще гремела гражданская война, а в стране уже начинали складываться музейные коллекции, масштабно формируя музеи по всей территории нового государства рабочих и крестьян, и ставилась задача бережного сохранения культурного наследия как залога успешного строительства будущего», — говорится в анонсе к мероприятию.

Продолжение наива

А в Музее наива 16 июня в 13.00 начнется открытая экскурсия по выставке «Вид с проселочной дороги». Знакомить зрителей с экспонатами будет старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко.

Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян

Напомним, что новая выставка из собрания московского Музея наивного искусства «Классики наивного искусства» знакомит екатеринбуржцев с собранием первого музея наивного искусства в России, основателем которого был свердловчанин Владимир Грозин. На выставке представлены предметы первых коллекций московского музея. Они презентуют творчество именитых авторов — Натальи Шкаровской, Павла Леонова, Ивана Селиванова, Михаила Ржанникова, Александра Белых и Владимира Зазнобина. Выставка призвана познакомить екатеринбуржцев с ранними годами истории музейного собирания наивного искусства в СССР и России.
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