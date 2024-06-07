Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян

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Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на ближайший уикенд ...

В большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» сегодня открывается выставка работ художников из коллекции Ирбитского музея

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня ...

В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...