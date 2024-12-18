Хорватский наив, поиск чудес и ротация импрессионизма

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18. Расцвет наива
В музее наивного искусства в эти выходные пройдет большое количество мероприятий, которые будут интересны не только взрослым, но и маленьким ценителям искусства.
В субботу, 21 декабря, в 13.00 здесь начнется специальная экскурсия-лекция, приуроченная к 110 годовщине со дня рождения родоначальника и главного представителя хорватского наивного искусства — Ивана Генералича. О хорватском наиве поклонникам искусства расскажет научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова. Помимо произведений подстекольной живописи в постоянной экспозиции экскурсантам будут продемонстрированы исторические снимки, репродукции, рукописи и уникальные издания, посвященные Ивану Генераличу и Хлебинской школы наивного искусства.
На этой же площадке в 12.00, в 14.00 и в 16.00 в субботу и в воскресенье специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова проведете новогоднюю игру для детей в возрасте от 6 до 10 лет «В поисках чудес и цветов» в рамках выставки московской художницы Люси Вороновой «Люсизм».
В рамках мероприятия ребятам будет предложено отыскать самые яркие картины не только в этой экспозиции, но и во всем музее — от небольшого дворика до новогодней елки в одном из залов музея. После интерактивной части мероприятия участникам будет предложено создать свою открытку, чтобы добавить летних красок и цветов в хмурую уральскую зиму.
А в субботу в 17.00 Яна Таушканова проведет здесь занятие в рамках проекта «Художницы наива». В ходе информационной части мероприятия слушатели узнают о Наде Швегович-Будай, которую ценители искусства нередко называют «Брейгелем из Копривницы». Работы этой художницы ярко выделяются среди других творений представителей хорватского наивного искусства. Вместо многоцветных идиллических картин в ее картинах можно увидеть экспрессию и драматизм, созданных за счет композиции, колорита и техники alla prima.
В ходе практической части занятия участникам будет предложено создать собственные мистические и волшебные произведения в технике реверсной живописи на стекле, вдохновляясь работами выдающейся представительницы Хлебинской школы.
В воскресенье в 13.00 в Музее наива состоится очередная открытая экскурсия по выставке «Люсизм», которую проведет исполняющая обязанности заведующей Музея наива Елена Тимошенко.
Ценители наивного искусства узнают об особенностях творчества Люси Вороновой, его разнообразных гранях, которые предстают на полотнах охапками прекрасных цветов, вкусными фруктами и счастливыми людьми.
«В упрощенных визуальных формах живописи Люси Вороновой, нарочитой декоративности и ярком колорите, состоящем из цветовых пятен, сплавляются образность народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда», — говорится в анонсе выставки.Превращения импрессионизма
В культурном центре «Эрмитаж-Урал» в субботу в 14.00 заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева проведет кураторскую экскурсию по выставке «Туржанские: диалог поколений»
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В рамках экскурсии посетители смогут погрузиться в атмосферу «тихой живописи» Леонарда Туржанского довоенного периода ХХ века. В работах художника этого периода преобладают окраинные московские улочки, уголки уральской природы в окрестностях Екатеринбурга, а затем и Свердловска. Ценителям искусства будет предложено познакомиться с малоизвестными работами Леонарда Туржанского, посвященными театрально-декорационному искусству.
А на следующий день в 13.00 на этой же площадке кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров прочтет лекцию «Японизм после импрессионизма».
Автор лекции напомнит слушателям, что в 1887 году Винсент Ван Гог написал несколько копий японских гравюр, впоследствии ставших одними из ключевых в его творчестве и визитными карточками японизма в целом.
На очередной лекции из серии, посвященной японизму, Сергей Винокуров предложит слушателям поговорить о разных аспектах работы одного из самых известных живописцев с японским художественным наследием. У участников мероприятия будет возможность проследить влияние Страны восходящего солнца на художников-постимпрессионистов, а также отыскать следы японизма в творчестве главных экспериментаторов начала XX века, среди которых Пабло Пикассо, Анри Матисс и другие.Пермское искусство
В корпусе отечественного искусства 22 декабря в 15.00 пройдет открытая экскурсия по выставке «Пермское посольство». Напомним, в начале 2024 года в экспозицию русского искусства ЕМИИ вошло 30 лучших работ из постоянной экспозиции Пермской художественной галереи (ПХГ).
Заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов предложит ценителям живописи сравнить работы Федора Рокотова, Василия Тропинина, Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Ивана Шишкина из собрания ПХГ с полотнами этих художников в коллекции ЕМИИ. Напомним, что экспонаты из пермской коллекции отмечены красной буквой «П», чтобы зрители могли легко увидеть, какие предметы из коллекции ЕМИИ, а какие прибыли на Средний Урал в составе «Пермского посольства».Книжный фотоклуб
В рамках событийной программы к выставке «Кнопка и модернизм»
в субботу в 17.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет вторая встреча книжного клуба, посвященного искусству фотографии. Куратор выставки, научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева предложит участникам обсудить тексте Ролана Барта «Camera lucida».
Эта работа считается одним из первых исследований природы фотографии, которое предпринимает попытку ее классификации и систематизации. Среди прочего участникам встречи будет предложено обсудить, что означают понятия «Studium» и «Punctum», введенные автором. Какое отношение фотография имеет к «кризису смерти»? Связаны ли живопись и фотография? И можно ли назвать ее искусством?