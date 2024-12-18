Хорватский наив, поиск чудес и ротация импрессионизма

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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 19 декабря пройдет лекция «Гроза русского искусства» в рамках выставки «Туржанские: диалог поколений»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря состоится лекция ...

Пермь, архитектура и автопортрет

В Екатеринбургском музее ИЗО в выходные пройдут мероприятия для ценителей искусства ...

В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября пройдет открытая экскурсия по выставке «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО 25 сентября состоится открытая экскурсия «Пермь — ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...