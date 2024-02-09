Портреты, шкатулки, драконы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные дни, 17 и 18 февраля, подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на четырех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5.Корпус отечественного искусства
Здесь 17 февраля в 15.00 начнется кураторская экскурсия «Искусство или художественная промышленность?» в рамках выставки «Художники уральских заводов».
«Проект представляет собой хрестоматию художественной культуры Урала второй половины XIX — начала XX века. Одним из основных вопросов, связанных с ее развитием, является проблема восприятия отдельных явлений в качестве «искусства» или «художественной промышленности». Где эта граница, существует ли она, в чем суть этих часто условных разграничений?» — сообщается в анонсе мероприятия.
Ответы на все вопросы посетителям музея подготовит куратор выставки кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.
В 17.00 здесь же стартует открытая экскурсия «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников» в рамках проекта «Пермское посольство». Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию музея включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи. Любителям живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить их с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из собрания екатеринбургского музея. Экскурсию проведет заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов.Культурный центр «Эрмитаж-Урал»
В корпусе на улице Вайнера, 11 в субботу в 14.00 пройдет мастер-класс «Орел Запада и Дракон Востока». Занятие проведут научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева и сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева.
«Совсем недавно наступил «Чуньцзе» — Китайский Новый Год (или Праздник Весны)! Поэтому новую встречу проекта посвятим истории отношений между Российской империей и Поднебесной во время правления Петра I и Екатерины I», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.
Во время лекции слушателей познакомят с основными историческими этапами и событиями первой четверти XVIII века, историями об официальных посольствах и взаимных подарках между императорами. На практической части участники мастер-класса смогут создать своего дракона — символ 2024 года — и исследовать образ этого мифологического существа в китайской культуре.
На следующий день в 12.00 на этой площадке начнется мастер-класс «Шик и блеск». Специалист по просветительской работе Дарья Рявкина раскроет участникам ответы на вопросы о том, что такое парадные портреты, кого на них изображали, и чем они отличаются от обычных портретов.
«Само словосочетание «парадный портрет» навевает мысль о чем-то необычайно торжественном. Сразу представляются мужчины с горделивым взглядом, в богатых одеждах. Или прекрасные дамы в роскошных платьях, бриллиантах, с веерами», — говорится в анонсе мероприятия на сайте культурного учреждения.
Как художникам удавалось создавать такие праздничные портреты? Какие отличительные черты есть у этих работ? Об этих и других особенностях парадного портрета расскажут взрослым и детям на программе выходного дня в центре «Эрмитаж-Урал». В конце занятия все участники смогут в ходе мастер-класса нарисовать собственный парадный портрет.Музей наивного искусства
17 февраля в 15.00 в Музее наива начнется авторский мастер-класс уральской художницы Оксаны Анчаровой по реверсной живописи на стекле в рамках выставки хорватского наива «Генеральное поступление».
«Исключительность феномена хорватского наивного искусства во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла. Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу», — сообщается в анонсе мероприятия.
Здесь же 17 февраля в 13.00 и 18 февраля в 15.00 пройдут открытые экскурсии по выставке «Генеральное поступление».
Поводом для проведения выставки «Генеральное поступление» стал дар известного коллекционера, исследователя и популяризатора хорватского наивного искусства Владимира Темкина, состоящий из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.
На экскурсии посетителям расскажут о Хлебинской школе наивного искусства — уникальном явлении в мировой культуре, связанном с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы.
В субботу экскурсию проведет старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко. В воскресенье — заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.
18 февраля в 13.00 Андрей Бобрихин проведет здесь кураторскую экскурсию по этой же выставке, где расскажет об истории возникновения уникального жанра, раскроет этапы творчества художников, представленных на выставке.Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского
18 февраля в 14.00 здесь начнется открытая экскурсия «Более, чем художник», приуроченная ко дню рождения уральского художника и камнереза Алексея Денисова-Уральского.
Тематическая экскурсия будет посвящена творчеству уральского художника. Сотрудник просветительского отдела ЕМИИ Мария Зобнина расскажет об отношении живописца к Уралу, его заботах о развитии самоцветного промысла, о том, как он популяризировал творчество уральских мастеров в столицах, что высоко оценили современники.