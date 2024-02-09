Портреты, шкатулки, драконы

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) на ближайшие выходные дни, 17 и 18 февраля, подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города. Мероприятия пройдут на четырех площадках музея: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5.Здесь 17 февраля в 15.00 начнется кураторская экскурсия «Искусство или художественная промышленность?» в рамках выставки «Художники уральских заводов».«Проект представляет собой хрестоматию художественной культуры Урала второй половины XIX — начала XX века. Одним из основных вопросов, связанных с ее развитием, является проблема восприятия отдельных явлений в качестве «искусства» или «художественной промышленности». Где эта граница, существует ли она, в чем суть этих часто условных разграничений?» — сообщается в анонсе мероприятия.Ответы на все вопросы посетителям музея подготовит куратор выставки кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.В 17.00 здесь же стартует открытая экскурсия «Пермь — Екатеринбург. Созвездие художников» в рамках проекта «Пермское посольство». Напомним, что в этом году в постоянную экспозицию музея включены экспонаты из собрания Пермской государственной картинной галереи. Любителям живописи будет интересно познакомиться с ними и сравнить их с произведениями великих мастеров изобразительного искусства ХVIII — начала ХХ века из собрания екатеринбургского музея. Экскурсию проведет заведующий сектором экскурсионного обслуживания ЕМИИ Юрий Чудинов.В корпусе на улице Вайнера, 11 в субботу в 14.00 пройдет мастер-класс «Орел Запада и Дракон Востока». Занятие проведут научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева и сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева.«Совсем недавно наступил «Чуньцзе» — Китайский Новый Год (или Праздник Весны)! Поэтому новую встречу проекта посвятим истории отношений между Российской империей и Поднебесной во время правления Петра I и Екатерины I», — сообщается в анонсе мероприятия на сайте музея.Во время лекции слушателей познакомят с основными историческими этапами и событиями первой четверти XVIII века, историями об официальных посольствах и взаимных подарках между императорами. На практической части участники мастер-класса смогут создать своего дракона — символ 2024 года — и исследовать образ этого мифологического существа в китайской культуре.На следующий день в 12.00 на этой площадке начнется мастер-класс «Шик и блеск». Специалист по просветительской работе Дарья Рявкина раскроет участникам ответы на вопросы о том, что такое парадные портреты, кого на них изображали, и чем они отличаются от обычных портретов.«Само словосочетание «парадный портрет» навевает мысль о чем-то необычайно торжественном. Сразу представляются мужчины с горделивым взглядом, в богатых одеждах. Или прекрасные дамы в роскошных платьях, бриллиантах, с веерами», — говорится в анонсе мероприятия на сайте культурного учреждения.Как художникам удавалось создавать такие праздничные портреты? Какие отличительные черты есть у этих работ? Об этих и других особенностях парадного портрета расскажут взрослым и детям на программе выходного дня в центре «Эрмитаж-Урал». В конце занятия все участники смогут в ходе мастер-класса нарисовать собственный парадный портрет.17 февраля в 15.00 в Музее наива начнется авторский мастер-класс уральской художницы Оксаны Анчаровой по реверсной живописи на стекле в рамках выставки хорватского наива «Генеральное поступление».«Исключительность феномена хорватского наивного искусства во многом обусловлена сложной исполнительской техникой. Художники-крестьяне пишут свои картины на обратной стороне стекла. Живопись наносится послойно в обратном порядке: от авторской подписи, деталей переднего плана к общему фону. Красочный слой накладывается автором на одну сторону стекла, а рассматривается зрителем сквозь его толщу», — сообщается в анонсе мероприятия.Здесь же 17 февраля в 13.00 и 18 февраля в 15.00 пройдут открытые экскурсии по выставке «Генеральное поступление».Поводом для проведения выставки «Генеральное поступление» стал дар известного коллекционера, исследователя и популяризатора хорватского наивного искусства Владимира Темкина, состоящий из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.На экскурсии посетителям расскажут о Хлебинской школе наивного искусства — уникальном явлении в мировой культуре, связанном с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы.В субботу экскурсию проведет старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко. В воскресенье — заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.18 февраля в 13.00 Андрей Бобрихин проведет здесь кураторскую экскурсию по этой же выставке, где расскажет об истории возникновения уникального жанра, раскроет этапы творчества художников, представленных на выставке.18 февраля в 14.00 здесь начнется открытая экскурсия «Более, чем художник», приуроченная ко дню рождения уральского художника и камнереза Алексея Денисова-Уральского.Тематическая экскурсия будет посвящена творчеству уральского художника. Сотрудник просветительского отдела ЕМИИ Мария Зобнина расскажет об отношении живописца к Уралу, его заботах о развитии самоцветного промысла, о том, как он популяризировал творчество уральских мастеров в столицах, что высоко оценили современники.