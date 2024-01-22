В большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» сегодня открывается выставка работ художников из коллекции Ирбитского музея

Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открывается выставка «Высота Карпова: Урал и его художники в коллекции Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. К 75-летию В.А. Карпова». Зрителям будет представлено 185 произведений искусства 68 свердловских авторов, сообщает пресс-служба ЕМИИ.Проект посвящен уральскому искусству второй половины XX — начала XXI века. По словам директора ЕМИИ Никиты Корытина, главной задачей выставки станет экспонирование предметов искусства Ирбитского музея на протяжении всей его истории.Стоит добавить, что история двух музеев тесно переплетена с 1972 года, когда в Ирбите был открыт филиал Свердловской картинной галереи.Выставка «Высота Карпова» будет представлена в Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» с 24 апреля по 16 июня 2024 года.