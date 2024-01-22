В большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» сегодня открывается выставка работ художников из коллекции Ирбитского музея

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция ...04.04.2023 В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция ...09.03.2023 В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО завтра откроется первая выставка «Земля, небо и их обитатели»
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра открывает первый проект в ...15.11.2022 В Музее наивного искусства откроется выставка «Лица казанской национальности»
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. В Музее наивного искусства (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 18 ноября ...11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...