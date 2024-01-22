УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

В большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» сегодня открывается выставка работ художников из коллекции Ирбитского музея

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открывается выставка «Высота Карпова: Урал и его художники в коллекции Ирбитского государственного музея изобразительных искусств. К 75-летию В.А. Карпова». Зрителям будет представлено 185 произведений искусства 68 свердловских авторов, сообщает пресс-служба ЕМИИ.

В большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» сегодня открывается выставка работ художников из коллекции Ирбитского музея
Фото предоставлено пресс-службой ЕМИИ

Проект посвящен уральскому искусству второй половины XX — начала XXI века. По словам директора ЕМИИ Никиты Корытина, главной задачей выставки станет экспонирование предметов искусства Ирбитского музея на протяжении всей его истории.

Стоит добавить, что история двух музеев тесно переплетена с 1972 года, когда в Ирбите был открыт филиал Свердловской картинной галереи.

Выставка «Высота Карпова» будет представлена в Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» с 24 апреля по 16 июня 2024 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.01.2024 В культурный центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге 24 января прибудет «Пермское посольство»

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В культурный центр «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 24 января прибудет коллекция ...

04.04.2023 В Екатеринбурге открылась обновленная экспозиция западноевропейского искусства XV — начала ХХ века в центре «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция ...

09.03.2023 В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО завтра откроется первая выставка «Земля, небо и их обитатели»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра открывает первый проект в ...

15.11.2022 В Музее наивного искусства откроется выставка «Лица казанской национальности»

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. В Музее наивного искусства (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 18 ноября ...

11.03.2022 В екатеринбургском Музее наивного искусства открывается выставка «Алапаевский феномен»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. В екатеринбургском Музее наивного искусства 12 марта откроется для посетителей выставка ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов
Архив новостей
Апрель 2024 (601)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18