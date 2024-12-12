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12.12.2024

В созвездии Мастера

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) завтра открывается выставка «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний». Проект был реализован благодаря сотрудничеству Государственного Русского музея, ЕМИИ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи.

В созвездии Мастера

«Мы открываем проект, к которому шли несколько лет. В течение трех лет по тем или иным обстоятельствам выставку не удавалось организовать. И вот в этом году наконец нам удалось реализовать эту идею именно в том виде, в котором мы хотели. Все знают, что у Петрова-Водкина большая плеяда учеников, но Уралу повезло сохранить наследие одного из них и выставить эти работы вместе с работами мастера», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

В созвездии Мастера

На выставке «В созвездии Мастера» впервые в одном экспозиционном пространстве представлены произведения выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина (1878—1939) и одного из его самых выдающихся учеников, помощника и последователя Павла Голубятникова (1891—1942). По задумке организаторов проекта, такое соединение двух авторов поможет сравнить их творческий почерк и воочию увидеть результаты разработанной Петровым-Водкиным и претворенной на практике программы обучения будущих художников.

В созвездии Мастера

Всего в экспозиции представлено 97 произведений живописи и графики из собраний четырех российских музеев. Наибольшее количество экспонатов, по словам ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX-XXI веков Государственного Русского музея Ольги Мусаковой, было привезено из Санкт-Петербурга.

В созвездии Мастера

«Для меня было большим сюрпризом, что Русский музей расщедрился на такое количество произведений. Всего мы выдали 44 экспоната: 31 живописное произведение и 13 графических работ. И многие из них, как правило, входят в состав постоянной экспозиции Русского музея. Причем, творчество Кузьмы Петрова-Водкина представлено здесь таким количеством работ, какого не было даже на его персональной выставке, которая несколько лет назад проходила в Русском музее. Например, там не было акварельного эскиза витража Троицы для храма в Сумах. Но и для этой выставки мы тоже не смогли привезти все, что хотелось — просто не удалось организовать транспортировку», — рассказала Ольга Мусакова.

В созвездии Мастера

Никита Корытин отметил, что упомянутый эскиз витража попал в коллекцию ЕМИИ случайно в 2017 году. Тогда Рэна Лотарева, внучатая племянница известного ленинградского собирателя середины XX века Казимиры Басевич, решила завершить выполнение воли бабушки и передала в дар ЕМИИ 38 произведений живописи и графики, среди которых значатся работы Кузьмы Петрова-Водкина «Троица и «Карфаген».

В созвездии Мастера

Историки искусства отмечают, что Кузьма Петров-Водкин был человеком необыкновенной жизненной и творческой судьбы, про таких талантливых людей принято говорить — самородок или гений. Происходя из самых низов русской глубинки, он своим трудом достиг невероятных результатов: был широко образованным эрудитом, философом, мыслителем, прекрасно разбирался в истории искусства, играл на скрипке, увлекался астрономией и другими точными науками, знал иностранные языки, являлся автором нескольких книг и пьес. Но главным его призванием было изобразительное искусство, где он стал подлинным мастером, создавшим собственную художественную систему.

В созвездии Мастера

На выставке представлено 56 произведений Петрова-Водкина, среди них знаменитые «Сон», «Мальчики», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна», портреты и натюрморты мастера.

В созвездии Мастера

Куратор выставки, заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг добавила, что выставка является уникальной и по количестве и составу произведений К. Петрова-Водкина, и по концепции соединения двух выдающихся художников.

«Нам повезло, что Русский музей согласился выдать нам такое большое количество произведений. Причем, вещи наиболее известные, знаковые. Многие из этих картин знакомы с детства нескольким поколениям посетителей музея», — подчеркнула О. Горнунг.

В созвездии Мастера

Одной из важнейших сторон деятельности Кузьмы Петрова-Водкина была педагогика, которой он отдавал много времени и сил. Склонность к анализу, обобщению и систематизации рано вызвали у художника потребность поделиться своими знаниями и опытом. Уже в 1910 году он начинает разрабатывать свою педагогическую теорию и преподавать в Художественной школе Елизаветы Званцевой в Петербурге.

В созвездии Мастера

В 1918 году К. Петров-Водкин стал профессором-руководителем мастерской живописного отделения Высшего художественного училища при Академии художеств. В 1920 году он становится деканом живописного факультета Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. Кузьма Петров-Водкин создает собственную «Программу живописного факультета», построенную на основе теорий «трехцветия» и «сферической перспективы», рассчитанную на четыре года обучения.

В созвездии Мастера

Павел Голубятников относится к тем ученикам, которые прошли курс петрово-водкинской «науки видеть» и смогли вырасти во вполне самостоятельных мастеров, сохранивших, однако, в своем творчестве прямой диалог с учителем.

Коллекцию его работ для выставки предоставил Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Стоит отметить, что Павел Голубятников жил в Ленинграде и никогда не был на Урале. Художник умер от голода и болезней 29 января 1942 года в блокированном фашистами городе. Квартиру, где жила его семья, разбомбили, часть его работ была прошита попавшим в дом немецким снарядом. Родственники приняли решение снять с подрамников полотна, свернули их в рулон и вместе с архивом художника вывезли на Урал, в эвакуацию.

В созвездии Мастера

Сначала семья жила в Свердловске, а затем переехала в Нижний Тагил. Спустя 30 лет после войны картины художника, все это время простоявшие в рулоне в кладовке, попали в руки сотрудников местной картинной галереи. Их удалось привести в порядок, за что родственники передали в дар музею семь работ. Позднее, на протяжение нескольких десятилетий Нижнетагильский музей ИЗО одну за другой выкупил картины выдающегося художника у наследников. Удалось приобрести и архив мастера, где сохранилась в том числе переписка с Кузьмой Петровым-Водкиным.

В созвездии Мастера

Так в собрании Нижнетагильского музея изобразительных искусств появилась уникальная коллекция произведений Павла Голубятникова, большую часть которых смогут увидеть посетители ЕМИИ. Среди них «Гроза», «Дети», «Самолет над селом», «Натюрморт с бутылкой», «Голова женщины» и другие работы.

В созвездии Мастера

Выставка «В созвездии Мастера» будет доступна для посещения с 13 декабря 2024 года по 6 апреля 2025 года в корпусе отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5.
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