Искусство по плану

В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) состоялась презентация плана выставок на 2024 год. Мероприятие подобного формата прошло в культурном учреждении второй раз.Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказал о мероприятиях, которые на протяжении всего года будут происходить на четырех площадках: в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского на улице Пушкина, 5. Всего на год запланировано более 10 выставок и множество различных мероприятий.Так, в корпусе отечественного искусства в новом выставочном пространстве, получившем название «Северная антресоль», в марте будет открыта экспозиция работ уральского художника Владимира Зуева. Здесь будут представлены графические работы мастера, где он представляет мифологию образов. Зрители также увидят эксперименты автора с оригинальными технологиями.В середине весны здесь же откроется выставка предметов русского фарфора XVIII — начала XX века из коллекции ЕМИИ. На экспозиции зрители смогут увидеть как предметы русского фарфорового производства, открытого Францем Гарднером, так и продукцию фарфорово-фаянцевой империи Кузнецовых.«Фондовые проекты из нашего собрания — это приоритетный материал, которому мы отдаем лучшие сроки и время периода в наших пространствах», — подчеркнул Никита Корытин, представляя этот проект.Летом на этой площадке откроется выставка сибирского художника Геннадия Райшева.«В экспозиции будут представлены живопись и графика Геннадия Райшева из обширной коллекции галереи-мастерской при Государственном художественном музее Ханты-Мансийска, дополненная произведениями из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств», — пояснил Никита Корытин.В центре «Эрмитаж-Урал» в начале апреля зрители смогут увидеть выставку работ немецкого художника XV-XVI веков Альбрехта Дюрера. Здесь будут представлены серии гравюр и ксилографии, в том числе такие известные произведения, как «Рыцарь, смерть и дьявол», «Страсти Христовы», «Апокалипсис» и «Меланхолия».Также с апреля по июнь в этом пространстве будет открыта выставка, посвященная трудам основателя Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерия Карпова. Здесь будет экспонироваться уникальная коллекция произведений уральских художников XX века, которую собрал В. Карпов.Летом на этой площадке состоится ретроспективная выставка работ русского живописца Константина Кузнецова.«Этот художник мало кому известен, поскольку он жил и работал в Париже. Однако он тесно общался со всеми знакомыми нам французами-импрессионистами, участвовал в салонах, но оставался при этом русским. Выставка получила название «Последний рыцарь импрессионизма», — рассказал Никита Корытин.Экспозиция охватывает 30 лет творчества художника. Свои работы мастер оставил наследникам, которые бережно хранили ее в парижской мастерской Константина Кузнецова более столетия.В начале осени здесь же откроется выставка, приуроченная к 150-летию Леонарда Туржанского. В своих работах художник соединял черты реализма и импрессионизма и стал основоположником школы уральского пейзажа. В экспозицию также войдут произведения, созданные его наследниками.В конце этого года в центре «Эрмитаж-Урал» откроется выставка «Книга художника», которая продлится до февраля 2025 года. Здесь зрители смогут увидеть книги, созданные самиздатовским способом в 1970-х годах, а также проекты, выпущенные независимыми издательствами, и книги, использующие жанр livre d’artiste (книга художника).Кроме того, осенью в Екатеринбурге по традиции пройдут Дни Эрмитажа. В этом году главный музей страны представит на площадке музея-спутника проект «Узоры золота на стали…», посвященный оружию Ближнего Востока XVI-XIX веков. Зрители смогут увидеть различные типы вооружения, познакомиться с особенностями их декорирования, а также узнать о материалах и техниках, которые использовали мастера. Кроме того, Государственный Эрмитаж привезет в Екатеринбург экспонат, который станет ключевым в традиционной выставке одного шедевра. Что именно будет представлено уральцам в этом году — держится в секрете.В Музее наива летом стартует проект, где будут представлены работы художников-самоучек, собранные ярославским коллекционером Владимиром Гавриловым. В конце 1990-х годов эта коллекции выставлялась под названием «Арт-проект Иные». Никита Корытин пояснил, что участники данного объединения выступают популяризаторами искусства отечественных художников-аутсайдеров.Осенью здесь же откроется выставка работ Люси Вороновой. Работы художницы выполнены на стыке наивного искусства и примитивизма. Ее произведения можно назвать соединением образности народных промыслов, наскальной живописи, икон и авангарда.Кроме того, посетителей ЕМИИ ждут другие выставки и проекты: «Кузьма Петров-Водкин и Павел Голубятников. Учитель и ученик», «Наследники Данилы-мастера», «Небесное земное», «Провинциальный репортаж. Живопись Юрия Шерова», «Классика наивного искусства». Подробнее о них можно будет своевременно узнать на сайте музея.