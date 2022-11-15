В Музее наивного искусства Екатеринбурга 1 марта откроется выставка пермских художников «Пограничное состояние»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Музее наива (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 1 марта откроется выставка пермских художников «Пограничное состояние». Зрители увидят более 100 работ в жанре наивного искусства.









Работы 20 непрофессиональных художников были предоставлены для выставки пермским Музеем советского наива. Зрители познакомятся с картинами Анны Аборкиной, Веры Бартовой, Мансура Закирова, Анатолия Краева, Валентины Пономаревой, Николая Тюрина. Важным дополнением выставки станет рассказ об этих авторах.



Выставка «Пограничное состояние» будет представлена с 1 марта по 21 мая в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.