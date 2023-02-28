Наивное состояние

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) открылась выставка работ 20 непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции Музея советского наива.







Пермский Музей советского наива был создан Фондом поддержки культурных проектов «Новая коллекция». Сегодня это частный музей коллекционеров Андрея и Надежды Агишевых, который ориентирован на сохранение, изучение, популяризацию советского наивного искусства.







На выставке в Екатеринбурге представлено около 100 работ пермских наивных авторов, в том числе Анны Аборкиной, Веры Бартовой, Мансура Закирова, Анатолия Краева, Саши Лиханова, Валентины Пономаревой, Николая Тюрина, Алексея Фомина, Валерия Щекалова, Василия Григорьева, Павла Леонова.







Директор ЕМИИ Никита Корытин подчеркнул, что эта выставка стала важным этапом в гастрольном плане на 2023 год. Чтобы ценители наива из Екатеринбурга смогли в полной мере оценить работы пермских художников, здание музея на улице Розы Люксембург, 18 обновили: здесь появились новые экспозиционные решения и был изменен цвет стен.



«Этот проект больше чем просто выставка. Потому что это важная часть гастрольного плана на этот год. Хочу подчеркнуть, что пермская коллекция наива особенно интересна еще и потому, что она постоянно развивается и дополняется. И нам было важно получить столь эпичный и разнообразный материал. Для того чтобы преподнести эти работы в наиболее выгодном свете, мы на месяц закрывали здание музея: здесь поменялись экспозиционные решения и даже был обновлен цвет стен. И это первый раз, когда гастрольная выставка заняла целый этаж», — рассказал Никита Корытин.







Важным дополнением выставки пермских наивных художников станет рассказ об авторах картин. Информация о мастере всегда нужна для понимания его работ, однако в случае с непрофессиональным искусством этот принцип доведен до предела. Личность и персональная история творца выходят на передний план, а отдельные произведения и даже пласты творческого наследия сложно понять вне авторского контекста.







Куратор выставки, заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин отметил, что лично знает многих из представленных авторов и их жизненные истории, а потому давно вынашивал планы о проведении выставки их работ в Екатеринбурге.



«Эта выставка задумывалась по разным причинам, в том числе по причине юбилея — 300-летия Перми и Екатеринбурга. С этой коллекцией и ее авторами я знаком более 10 лет. Я всегда восторгался этим собранием работ и хотел представить их в Екатеринбурге», — отметил Андрей Бобрихин.







Директор ЕМИИ также напомнил, что из Екатеринбурга в Пермь в конце лета отправится выставка уральского литья из чугуна, приуроченная к 300-летнему юбилею обоих городов. Коллекционер Надежда Агишева, в свою очередь, выразила надежду, что запланированные на этот год мероприятия станут новым этапом обменных проектов между Пермью и Екатеринбургом.







Выставка «Пограничное состояние» с 1 марта по 21 мая будет представлена в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18.