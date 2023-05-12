В Музее наива покажут «разных людей»

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка «Люди должны быть разными». В экспозиции будут представлены 105 произведений 55 художников из собрания музея-заповедника «Царицыно».







Директор ЕМИИ Никита Корытин напомнил, что данный проект стал еще одним пунктом в обширном перечне гастрольных выставок, которые принимает музей в год 300-летия уральской столицы.



«Мне приятно представлять эту выставку, вошедшую в общую череду партнерских проектов, которые приезжают к нам в связи с 300-летием Екатеринбурга. Выставка работ наивных художников из собрания музея-заповедника «Царицыно» начала обсуждаться около двух лет назад. Проект с нашей стороны курировал заведующий сектором наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин, и у нас были долгие обсуждения, какие работы брать, а какие нет, и почему. И вот сегодня мы представляем вам итоговый вариант», — сказал Никита Корытин.







Андрей Бобрихин, в свою очередь, отметил, что в «Царицыно» хранится одна из лучших коллекций отечественного наивного искусства XX века.



«Мы благодарны, что музей «Царицыно» предоставил нам для выставки такой богатый состав работ. Этот проект позволил нам еще раз показать зрителю, насколько может быть разным наивное искусство. Сегодняшняя экспозиция весьма концептуальна, она сопровождается новыми дизайнерскими решениями. Добавлю, что все авторы, представленные здесь, — классики жанра наива», — рассказал Андрей Бобрихин.







Коллекцию наивного искусства на базе музея-заповедника «Царицыно» начал формировать в 1990-е годы один из его сотрудников — выдающийся эксперт в области наивного искусства Вадим Помещиков.







Генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина отметила, что Вадиму Помещикову удалось создать концепцию развития наивного искусства, которая оказалась интересна не только экспертам, но и зрителям.



«Вадим Помещиков смог создать убедительную концепцию развития наивного искусства и увлечь им не только специалистов, но и очень широкий круг людей, даже весьма далеких от искусства. Свободные от академических правил представители этого жанра отражают искренний и очень индивидуальный образ мира, который не может не вызывать симпатию. Мы рады, что наша коллекция наива будет показана в Екатеринбурге, в музее, созданном специально для популяризации этого удивительного жанра», — рассказала Елизавета Фокина.







В экспозиции будут представлены работы признанных авторов, знакомых не только специалистам, но и зрителям — Марии Примаченко, Анастасии Рак, Павла Леонова, Елены Волковой, Владимира Зазнобина, Алексея Пичугина. Помимо известных художников, представляющих российское наивное и самодеятельное искусство второй половины XX века, на выставке также можно будет увидеть работы авторов из Белоруссии, Украины, Прибалтики и Кавказа.







Свобода от влияния канонов сочетается у наивных авторов со стремлением ограничить круг сюжетов лишь самыми важными для большинства людей событиями и явлениями. Именно базовые элементы бытия и зададут структуру выставки, которая состоит из десяти разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы».







Выставка «Люди должны быть разными» будет представлена в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 с 17 июня по 3 сентября.