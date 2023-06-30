Классика наива

В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 1 июня откроется выставка, которая представит коллекцию Музея русского лубка и наивного искусства. В Екатеринбурге зрители увидят 53 работы 22 авторов, творивших в период вспыхнувшего интереса столичной интеллигенции к наивному искусству. Произведения, вошедшие в экспозицию, раскроют специфику складывания коллекций наива на различных этапах и в разных условиях государственной политики по отношению к самодеятельному творчеству.Представляя проект, заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин рассказал об истории музея, избранные произведения которого прибыли в столицу Урала.«Музей русского лубка и наивного искусства был создан в Москве в 1998 году уроженцем Талицы Владимиром Грозиным и располагался в уникальном здании стиля модерн в районе Новогиреево, хотя собирание коллекции началось еще в 1993 году, до обретения официального статуса. Изначально музей, выросший из музейно-выставочного центра «Истоки», действовавшего в особняке с начала 1990-х годов, был муниципальным, статус государственного учреждения он получил в 2003 году», — сказал Андрей Бобрихин.Сегодня в коллекции московского музея находится около 2,7 тыс. экспонатов, относящихся к направлениям наивное искусство и аутсайдер-арт. Среди них работы Павла Леонова, Владимира Зазнобина, Михаила Королева, Ивана Сарычева, Кати Медведевой, Любови Майковой, Марии Примаченко, Василия Григорьева, Моники Бичюнене, Александра Белых, Михаила Ржанникова, Алевтины Пыжовой, Александра Лобанова и других.Среди экспонатов, представленных в Екатеринбурге, можно увидеть ранние работы авторов из Литвы, Грузии, Эстонии, Армении, Украины и России, где они воплощают любовь к родной земле в пейзажах, а в жанровых картинах показан домашний уют. Произведения художников более позднего периода — перед распадом СССР — воспроизводят фантастические сюжеты с участием Льва Толстого, Александра Пушкина, Григория Котовского или метафорические интерпретации сказок и личную мифологию. Широкая география авторов позволяет наблюдать как всевозможные ландшафты некогда большой страны, так и разные национальные картины мира, специфический взгляд авторов.«Интересно отметить связь коллекционеров и художников с Уралом. Так, Музей наивного искусства впервые познакомит зрителей с коллекцией Натальи Шкаровской, демонстрируя ее на родине искусствоведа в таком обширном составе. В переданную в фонд Музея русского лубка и наивного искусства в 2005 году коллекцию входит 56 картин и одна деревянная скульптура. Это уникальное собрание произведений наивных художников СССР Шкаровская собрала в 1960-1970-х годах», — отметил Андрей Бобрихин.Он также добавил, что коллекция познакомит зрителей с армянским, белорусским, грузинским, латышским, молдавским, прибалтийским, русским, украинским наивом советского периода, продемонстрирует разнообразие локальных художественных особенностей различных национальных культур и традиций. Имена многих художников входят во «Всемирную энциклопедию наивного искусства».Также на выставке можно будет увидеть работы авторов, прославившихся в 1990-е годы, в период активной выставочной и закупочной деятельности первого в России московского Музея наивного искусства: Павла Леонова, Михаила Ржанникова, Александра Белых, Василия Григорьева, Владимира Мизинова, Нины Варфоломеевой.Стоит добавить, что картины Павла Леонова, Василия Григорьева и Михаила Ржанникова экспонировались на выставках 2023 года из Перми и Москвы. Также персональные выставки ряда наивных художников прошли на площадке ЕМИИ в 2019 и 2020 годах. Кроме того, картины Павла Леонова и Владимира Мизинова представлены в постоянной экспозиции музея, а графика Нины Варфоломеевой выставляется с начала основания коллекции наива в Екатеринбурге.Выставка «Классики наивного искусства» будет представлена в Музее наивного искусства с 1 июня по 4 августа 2024 года.