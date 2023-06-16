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Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) пополнил коллекцию наивного искусства 131 произведением из коллекции известного собирателя хорватского наива Владимира Темкина из города Нерехта. Помощь в приобретении художественных работ оказали меценаты, сообщает пресс-служба музея.

Музей наива в Екатеринбурге готовит к выставке новую коллекцию произведений хорватских художников
Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

В настоящее время сотрудники Музея наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) обрабатывают новые поступления, которые в начале следующего года будут представлены на отдельной выставке.

«Поступление собрания Владимира Тёмкина в наши фонды — уникальная операция. Это цельная коллекция, представляющая отдельный, всемирно известный и признанный феномен в художественной культуре — Хлебинскую школу наивного искусства (Хорватия). Это приобретение меняет статус нашей коллекции наива, которая теперь закрепляет позиции музея на карте не только региона или страны, но и мира. В начале 2024 года нас ждет выставка, а затем и постоянная экспозиция с работами хорватских художников», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

Напомним, что в ближайшие выходные сотрудники ЕМИИ по традиции приготовили для горожан обширную развлекательную программу во всех подразделениях города.
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