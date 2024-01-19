Креативные выходные

В эти выходные в Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) пройдет ряд развлекательно-познавательных мероприятий для жителей и гостей города. Экскурсии и лекции, которые регулярно организует культурное учреждение, традиционно пользуются большой популярностью, поэтому приобрести билеты стоит уже сегодня.В субботу и воскресенье в здании культурного центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) пройдет цикл лекций «Повестка дня», посвященный актуальным трендам, темам и образам наступившего года. Мероприятия проведет Александр Коротич — кандидат архитектуры, художник, дизайнер, писатель, педагог. Авторские лекции и практики Александра Коротича адресованы всем, кто интересуется актуальными проблемами культуры и искусства. Феноменологический подход автора к различным темам позволяет увидеть общее между, казалось бы, несвязанными явлениями и образами.20 января в 12.00 для слушателей пройдет лекция «Микроархитектура», посвященная самым маленьким домам мира. Автор расскажет о способностях человека приспосабливаться к современной урбанистике. Участникам лекции расскажут об отелях-капсулах, домах-улитках, домах-путешественниках и мечтах современного человека о личном пространстве в контексте архитектурных экспериментов.В этот же день в 17.00 состоится лекция «Снежное королевство», где автор рассмотрит вопрос, можно ли относиться ко снегу и льду как к настоящим строительным материалам. Ответ на этот вопрос Александр Коротич попробовал дать вместе с художниками и архитекторами, которых вдохновляют на творчество формы снежинок и ледяных сосулек.После лекции для слушателей будут проведены аудиовизуальные опыты «Новогодние».21 января здесь же в 12.00 начнется лекция «Тренды дизайна 2024», в рамках которой Александр Коротич расскажет об основных профессиональных направлениях в дизайне. В ходе мероприятия автор рассмотрит вопросы о том, какие качества нужны графическому дизайнеру, как создается гарнитура шрифта, какие модные цвета и принципы формообразования определяют дизайн в этом сезоне.В 17.00 слушатели смогут посетить лекцию «Трансформация». Здесь автор расскажет о том, как технический прогресс позволил осуществить заветную мечту зодчих прошлого века — сделать здание подвижным. В современных постройках раздвигаются стены и кровля, вращаются элементы фасада, а само здание можно переместить в другую локацию. После лекции слушателям будут представлены аудиовизуальные опыты «Трансформация».20 и 21 января в 13.00 в Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) по адресу улица Розы Люксембург, 18 пройдут экскурсии по выставке «Генеральное поступление».Поводом для проведения выставки «Генеральное поступление» стал дар известного коллекционера, исследователя и популяризатора хорватского наивного искусства Владимира Темкина, состоящий из 112 предметов подстекольной живописи, оригинальной и печатной графики, а также собрания редких изданий и архивных материалов, посвященных наивному искусству.Благодаря поддержке меценатов 19 произведений величайших хорватских авторов из собрания Владимира Темкина вошли в коллекцию Музея наива. Теперь в Екатеринбурге собрана крупнейшая коллекция хорватского наивного искусства в России.На экскурсии посетители музея узнают о Хлебинской школе наивного искусства — уникальном явлении в мировой культуре, связанном с работой в технике реверсной живописи на стекле нескольких поколений крестьянских художников-самоучек из села Хлебине и ближайших окрестностей в долине реки Дравы. Мастера этого региона, повествующие о быте, нравах, обычаях и верованиях своего народа, сформировали самобытный и узнаваемый художественный язык, близкий к примитивным иконам, лубку и одновременно отсылающий опытного зрителя к ранней живописи голландцев, основателей «крестьянского жанра».На выставке будут представлены избранные произведения и документы, иллюстрирующие художественный путь четырех поколений Хлебинской школы, начиная с классиков хорватского и мирового наивного искусства — Ивана Генералича, Мийо Ковачича, Драгана Гажи, Ивана Лацковича — и заканчивая такими современными представителями феномена, как Владимир Иванчан, Камило Вуйчич, Дражен Тетец.В корпусе отечественного искусства ЕМИИ на улице Воеводина, 5 пройдет открытая экскурсия по выставке «Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX — начала XX века». Мероприятие стартует 21 января в 15.00.Выставка объединила в экспозиционном пространстве более 100 произведений из частных коллекций и фондов российских музеев (Государственного Эрмитажа, Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, Пермской художественной галереи, Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, Музея истории Екатеринбурга, Екатеринбургского музея изобразительных искусств).Экспонаты выставки представляют разные направления художественной деятельности уральских авторов: иконопись Невьянска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга, живопись и акварель, произведения частных и императорских камнерезных производств, ювелирных мастерских, предприятий художественного литья из чугуна, фабрики златоустовского украшенного оружия, екатеринбургских фаянсовых фабрик, а также предметы, связанные с деятельностью Екатеринбургской художественно-промышленной школы.