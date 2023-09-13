Поучительные экскурсии

В ближайшие выходные, 7 и 8 октября, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) подготовил для постоянных посетителей, а также для всех жителей и гостей города несколько познавательных мероприятий. Лекции и занятия пройдут на двух площадках музея: в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 и в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5.Увидеть музыку и понять архитектуру в Эрмитаже
Так, 7 октября в 14.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «22 способа придумать что-то новое». Проект ведет кандидат архитектуры, экс-профессор МАРХИ, художник, дизайнер, писатель, педагог Александр Коротич. Лекция будет интересна тем, кто интересуется актуальными проблемами культуры и искусства. Феноменологический подход автора к различным темам позволяет увидеть общее между несвязанными явлениями и образами.
В этот же день в 17.00 Александр Коротич прочтет лекцию «2023: тренды архитектуры и дизайна». В ходе мероприятия автор расскажет слушателям о том, какие качества нужны ландшафтному архитектору, а какие — графическому дизайнеру. Также на лекции можно будет узнать, как создается гарнитура шрифта и какие модные цвета определяют дизайн интерьеров в этом сезоне. Кроме того, слушателям будет предложено выполнить упражнение «Аудиовизуальные опыты».
А 8 октября в 14.00 на базе центра «Эрмитаж-Урал» Александр Коротич проведет лекцию «Вспомнить Герострата. Разрушение в искусстве». Автор расскажет о разрушении формы как художественном приеме, который в ХХ веке стал особенно популярен. Он используется во всех жанрах искусства, от авангарда до деконструктивизма, обретая новые смыслы.
Также в воскресенье в 17.00 Александр Коротич прочтет для посетителей «Эрмитаж-Урала» лекцию «Видеть музыку».
«Именно музыка стала основой для развития теории композиции, которая является собранием универсальных принципов создания любой художественной формы, будь то храм или спектакль. Поэтому так важно научиться «видеть» музыку, силой фантазии придавая ей характерный визуальный образ», — сообщается в анонсе мероприятия.Женщины и линии в отечественном искусстве
В корпусе отечественного искусства 8 октября пройдут два мероприятия. Первое из них — занятие «Точка, линия, пятно» — проведет специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова. Мероприятия пройдет в залах выставки «Екатеринбург: маршрут художника».
«Продолжаем знакомство с выставкой к 300-летию нашего города. В этот раз больше внимания уделим работам, выполненным в различных графических техниках. На занятии познакомимся с тем, что такое линогравюра, офорт и ксилография», — сообщается в анонсе мероприятия.
По завершении занятия желающие могут принять участие в мастер-классе по имитации линогравюры с использованием таких материалов, как фоамиран и плотная бумага.
Другое мероприятие на этой площадке состоится 8 октября в 13.30. Медиацию «Образы женщин в русском искусстве» проведет участница Молодежной лаборатории ЕМИИ Маруся Макарова. Для посещения мероприятия необходимо приобрести
отдельный билет.
В ходе занятия ведущая расскажет о том, какими были женщины 100 или 200 лет назад.
«Всех, кому интересно порассуждать на эту тему, приглашаем на медиацию, где искусство станет для нас машиной времени. Через женские образы в русской и советской живописи мы увидим, как менялся образ женщины сквозь века», — сообщается в тексте приглашения на мероприятие. Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ