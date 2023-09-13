Поучительные экскурсии

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Культурные выходные

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательную программу на уикенд ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдут мастер-классы «Городские наброски»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 17 и 18 августа пройдут ...

Нарисовать музыку

В предстоящие выходные екатеринбуржцам покажут методику графического изображения музыки в ЕМИИ ...

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательно-образовательную программу для посетителей на выходные

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в ближайшие выходные по традиции пройдет ряд ...

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил познавательные мероприятия к Международному женскому дню

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) в Международный женский день пройдут ...