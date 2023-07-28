Нарисовать музыку

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) в ближайшие выходные, 5 и 6 августа, проведет серию лекций и практик на площадке культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ), расположенного по адресу Вайнера, 11. Также для горожан и гостей города организуют две открытые экскурсии в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18. Лекции и практики в «Эрмитаже»
В этот уикенд для посетителей площадки музея ИЗО на Вайнера,11 подготовили серию образовательных мероприятий. Ведущим куратором встречи выступит кандидат архитектуры, экс-профессор Московского архитектурного института (МАРХИ), художник, дизайнер, а также писатель и педагог Александр Коротич. Эксперт представит свои авторские лекции и практики, которые адресованы всем, кто интересуется актуальными проблемами культуры и искусства. Его нестандартный подход к различным темам позволит слушателям увидеть что-то общее между несвязанными явлениями и образами.
Первая встреча пройдет в субботу, 5 августа, в 13.00 и будет посвящена теме «Обман зрения». Участникам расскажут об оптических иллюзиях — иначе говоря, об ошибках в зрительном восприятии человека при наблюдении за определенными объектами и явлениями.
«Оптические иллюзии, которые когда-то считались прерогативой фокусников, смело вошли в актуальное искусство. Пока архитекторы осторожно присматриваются к этому феномену, уличные художники превращают городские улицы и площади в феерические головоломки», — говорится в анонсе мероприятия.
После лекции горожане смогут принять участие в получасовом практическом занятии по методике Александра Коротича под названием «Аудио-визуальные опыты». Под наставничеством кандидата архитектуры посетители смогут овладеть навыком свободного рисования и развить творческое мышление, графически интерпретируя музыкальную структуру.
Продолжительность мероприятия — 1,5 часа. Всем желающим советуют взять с собой блокноты, скетчбуки и другие материалы для рисования.
Также в субботу в 17.00 начнется вторая встреча из цикла лекций, куратором которой выступит Александр Коротич. В течение часа гости музея узнают о «Пространстве текста» в контексте городской архитектоники, а также о том, как город «говорит» посредством рекламных баннеров, объявлений и граффити.
«Не стоит недооценивать роль текстовых элементов в городской среде. Слова и фразы, обращенные к нам с вывесок и фасадов, это полноправная часть городского пространства. Да и сама структура города — это тоже текст, а мы в нем — слова, символы или знаки препинания. Современные уличные художники «научили» город разговаривать с жителями. Это хороший повод, чтобы обсудить многообразные формы существования текста и его влияние на нашу жизнь», — сказано в описании события.
6 августа, в воскресенье, в 13.00 в центе «Эрмитаж-Урал» состоится лекция-практика «Биофилия». Посетителям представят наиболее актуальные тенденции в экоарте, которые направлены на приятие и эстетическое переосмысление всех аспектов природы. Александр Коротич расскажет, как, по его замыслу, наука и искусство должны найти новую точку взаимодействия.
По окончании лекции для участников встречи будет организовано практическое занятие. Продолжительность мероприятия составит 1,5 часа. Инструменты для рисования советуют взять с собой.
Также в воскресенье на Вайнера, 11 в 17.00 пройдет лекция по теме OK COMPUTER, где рассмотрят то, как цифровая эпоха повлияла на художественные технологии и привнесла новые формы и смыслы в современные искусство и архитектуру. На мероприятии Александр Коротич предпримет попытку исследования «цифрового следа» в культуре, а также даст эстетическую оценку данному явлению.Открытые экскурсии в Музее наивного искусства
В субботу, 5 августа, на площадке Музея наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в 13.00 для горожан начнется открытая экскурсия по музею. В корпусе, расположенном на улице Розы Люксембург, 18, зрителям покажут художественные работы авторов-самоучек.
«Наивное искусство становится ближе и понятней, когда лично знакомишься с художником, восстанавливаешь его биографию, собираешь личные документы, письма и мемуары. Ведь творчество наивных художников это переживание ими своей личной судьбы. Истории многих авторов нашего музея начинаются с трагических событий или с большой человеческой мечты, что зачастую определяет творческую манеру и выбор сюжетов», — говорится в анонсе мероприятия.
Особое внимание получит биография художника Альберта Коровкина. В его жизни, полной горя из-за раскулачивания и репрессий предков, светлые тона — воспоминания о семье и уюте — затмевают общую тревожность настроений. Помогает Альберту Коровкину юмор и смелость, когда в 1970-1980-е годы он создает серию карикатурных изображений большевистских вождей. Автору удается отобразить свои переживания в самых разных художественных техниках — акварели и аппликации, живописи «под стеклом», гравюре и масляной живописи на досках-ковчегах, скульптуре из металла, дерева и стекла.
На следующий день, 6 августа, в 15.00 на той же площадке для горожан и гостей города заведующий отделом наивного искусства Андрей Бобрихин проведет открытую экскурсию по выставке «Люди должны быть разными».
На этой выставке экспонируются 105 произведений 55 художников из коллекции музея-заповедника «Царицыно», собранные Вадимом Алексеевичем Помещиковым в 1991-2004 годах. Помимо известных российских художников, представлены авторы из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины.
Структуру выставки задают базовые элементы бытия, объединенные в десять разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы». Зрители пройдут с куратором выставки, поэтапно раскрывая смысл каждого раздела и знакомясь с культовыми авторами экспозиции.
Узнать всю интересующую информацию о мероприятиях можно по телефону +73432909026 или на сайте ЕМИИ
. Изображения предоставлены пресс-службой ЕМИИ