Нарисовать музыку

В ЕМИИ пройдут заключительные экскурсии по выставке «Столичная панорама» ...

ЕМИИ подготовил развлекательную программу на уикенд для постоянных посетителей и не только ...

В Екатеринбургском музее ИЗО в ближайшие выходные пройдет ряд развлекательных мероприятий ...

В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...