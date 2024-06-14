Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках музея: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.На площадке культурного центра «Эрмитаж-Урал» 22 июня в 17.00 начнется лекция кандидата архитектуры художника, дизайнера, писателя и педагога Александра Коротича, посвященная пространственному направлению в культуре. Автор отмечает, что человечество всегда стремилось вверх, несмотря на притяжение Земли. Согласно устоявшемуся мнению, вертикаль — это амбиции, стремление к рекорду, власти, могуществу. Александр Коротич расскажет слушателям о самых удивительных вертикалях в природе и искусстве и о высочайших небоскребах в мире.23 июня в 15.00 на этой же площадке состоится продолжение обсуждения пространства в искусстве — лекция, посвященная горизонталям.«Мы живем на горизонтальной поверхности, и нашу жизнь во многом определяют протяженность пути и скорость перемещения. Зачем нужны «горизонтальные небоскребы» и какова длина величайших мостов?», — такие темы раскроет художник в ходе лекции.А в 17.00 здесь же автор продолжит начатую тему лекцией о наклонных сооружениях в архитектуре и искусстве. По его словам, наклон — это иногда единственный способ сохранить равновесие. Наклон в архитектуре — это всегда провокация, разрушение обыденности, бегство от ортогоналей мироустройства. Чтобы доказать это утверждение, Александр Коротич расскажет слушателям о падающих башнях и наклонных небоскребах.22 июня в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется лекция заведующей сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарьи Черкасовой об интерпретации изображений. На медиации по выставке работ Альбрехта Дюрера слушателям будет предложено отыскать ответы на вопросы о том, как понимать средневековые символы, как тексты помогают зрителю интерпретировать изображения, что нового приносит в произведение время.23 июня в 13.00 на этой же площадке кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров проведет встречу № 84, посвященную теме шинуазри в искусстве Европы под названием «Ар нуво и ар деко: и здесь Китай?».Участники рассмотрят варианты бытования китайских тем, сюжетов, образов и мотивов в искусстве конца XIX — первой трети XX века. Автор проекта отмечает, что этот период был насыщенной эпохой в истории искусства, включающей смену двух основных стилей — ар нуво и ар деко, а также бесконечную череду авангардных течений. Эта эпоха также не осталась равнодушной к культуре Поднебесной.Для юных поклонников искусства 23 июня в 12.00 на площадке центра «Эрмитаж-Урал» специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина проведет занятие, посвященное мифам в искусстве.«На этом занятии вы отправитесь в захватывающее путешествие в мир старинных мифов и легенд, чтобы узнать о мистических существах, богах и героях. Как выглядели дельфины в прошлом? Кто такой Самсон? В кого превратились девушки, бросившие вызов самим музам? Какое существо спряталось в античном пейзаже?» — говорится в анонсе мероприятия.После этого для малышей будет организован мастер-класс, где они смогут создать своего мифологического персонажа в технике коллажа.В Музее наива 22 и 23 июня в 13.00 будут проходить открытые экскурсии по выставке «Вид с проселочной дороги». В субботу знакомить зрителей с экспонатами будет старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко, в воскресенье — научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова.Напомним, что выставка из собрания московского Музея наивного искусства «Классики наивного искусства» знакомит екатеринбуржцев с собранием первого музея наивного искусства в России, основателем которого был свердловчанин Владимир Грозин. На выставке представлены предметы первых коллекций московского музея. Они презентуют творчество именитых авторов — Натальи Шкаровской, Павла Леонова, Ивана Селиванова, Михаила Ржанникова, Александра Белых и Владимира Зазнобина. Выставка призвана познакомить екатеринбуржцев с ранними годами истории музейного собирания наивного искусства в СССР и России.