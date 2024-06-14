УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:40

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил познавательно-развлекательную программу для жителей и гостей города на предстоящий уикенд. Мероприятия состоятся на двух площадках музея: в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11 и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

Искусство в пространстве

На площадке культурного центра «Эрмитаж-Урал» 22 июня в 17.00 начнется лекция кандидата архитектуры художника, дизайнера, писателя и педагога Александра Коротича, посвященная пространственному направлению в культуре. Автор отмечает, что человечество всегда стремилось вверх, несмотря на притяжение Земли. Согласно устоявшемуся мнению, вертикаль — это амбиции, стремление к рекорду, власти, могуществу. Александр Коротич расскажет слушателям о самых удивительных вертикалях в природе и искусстве и о высочайших небоскребах в мире.

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

23 июня в 15.00 на этой же площадке состоится продолжение обсуждения пространства в искусстве — лекция, посвященная горизонталям.

«Мы живем на горизонтальной поверхности, и нашу жизнь во многом определяют протяженность пути и скорость перемещения. Зачем нужны «горизонтальные небоскребы» и какова длина величайших мостов?», — такие темы раскроет художник в ходе лекции.

А в 17.00 здесь же автор продолжит начатую тему лекцией о наклонных сооружениях в архитектуре и искусстве. По его словам, наклон — это иногда единственный способ сохранить равновесие. Наклон в архитектуре — это всегда провокация, разрушение обыденности, бегство от ортогоналей мироустройства. Чтобы доказать это утверждение, Александр Коротич расскажет слушателям о падающих башнях и наклонных небоскребах.

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

О Китае и Средневековье

22 июня в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» начнется лекция заведующей сектором зарубежного искусства ЕМИИ Дарьи Черкасовой об интерпретации изображений. На медиации по выставке работ Альбрехта Дюрера слушателям будет предложено отыскать ответы на вопросы о том, как понимать средневековые символы, как тексты помогают зрителю интерпретировать изображения, что нового приносит в произведение время.

23 июня в 13.00 на этой же площадке кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров проведет встречу № 84, посвященную теме шинуазри в искусстве Европы под названием «Ар нуво и ар деко: и здесь Китай?».

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

Участники рассмотрят варианты бытования китайских тем, сюжетов, образов и мотивов в искусстве конца XIX — первой трети XX века. Автор проекта отмечает, что этот период был насыщенной эпохой в истории искусства, включающей смену двух основных стилей — ар нуво и ар деко, а также бесконечную череду авангардных течений. Эта эпоха также не осталась равнодушной к культуре Поднебесной.

Путешествие в мир мифологии

Для юных поклонников искусства 23 июня в 12.00 на площадке центра «Эрмитаж-Урал» специалист отдела просвещения ЕМИИ Анастасия Лапина проведет занятие, посвященное мифам в искусстве.

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

«На этом занятии вы отправитесь в захватывающее путешествие в мир старинных мифов и легенд, чтобы узнать о мистических существах, богах и героях. Как выглядели дельфины в прошлом? Кто такой Самсон? В кого превратились девушки, бросившие вызов самим музам? Какое существо спряталось в античном пейзаже?» — говорится в анонсе мероприятия.

После этого для малышей будет организован мастер-класс, где они смогут создать своего мифологического персонажа в технике коллажа.

Дорога продолжается

В Музее наива 22 и 23 июня в 13.00 будут проходить открытые экскурсии по выставке «Вид с проселочной дороги». В субботу знакомить зрителей с экспонатами будет старший научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Елена Тимошенко, в воскресенье — научный сотрудник отдела наивного искусства ЕМИИ Яна Таушканова.

Вертикаль, горизонталь, наклон и снова Китай

Напомним, что выставка из собрания московского Музея наивного искусства «Классики наивного искусства» знакомит екатеринбуржцев с собранием первого музея наивного искусства в России, основателем которого был свердловчанин Владимир Грозин. На выставке представлены предметы первых коллекций московского музея. Они презентуют творчество именитых авторов — Натальи Шкаровской, Павла Леонова, Ивана Селиванова, Михаила Ржанникова, Александра Белых и Владимира Зазнобина. Выставка призвана познакомить екатеринбуржцев с ранними годами истории музейного собирания наивного искусства в СССР и России.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
14.06.2024 Культурная миссия, высота Карпова и крещение римлян

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательно-познавательную программу на выходные ...

07.06.2024 Тайны гравюры, печати и вид с проселочной дороги

Екатеринбургский музей ИЗО подготовил развлекательную программу на ближайший уикенд ...

24.11.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция ...

19.10.2023 В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей23.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года
Архив новостей
Июнь 2024 (465)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18