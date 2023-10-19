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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века: версии романтиков и академистов». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 26 ноября пройдет лекция «Тюркери в искусстве Европы первой половины XIX века»
Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Романтизм и академизм первой половины XIX века можно назвать конкурентами в области обращения к восточной экзотике. Многие другие крупные и малоизвестные мастера не упускали возможность использовать элементы турецкой культуры в своих произведениях. На встрече проследим изменения, происходившие с тюркери этого времени, формах его выражения в рамках романтизма и академизма, а также сохранение уже устоявшихся форм в русле зародившегося в это время историзма», — сообщается в анонсе лекции.

Познавательное мероприятие для посетителей музея проведет кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.

Напомним, что на этой неделе в «Эрмитаж-Урал» прибыли экспонаты из главного музея Санкт-Петербурга. Выставка «Екатерина I — наследница дел Петра Великого» подготовлена Государственным Эрмитажем по инициативе ЕМИИ специально к 300-летию основания Екатеринбурга.

В 2021 году «Эрмитаж-Урал» стал спутником одного из крупнейших культурных учреждений России после реконструкции, которую выполнила компания «Атомстройкомплекс». Теперь Государственный Эрмитаж два раза в год привозит на Урал тематические выставки. Экспозиция, посвященная Екатерине I, откроется уже на следующей неделе.
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