Музейные планы на выходные

Специалисты Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) по традиции приготовили обширную развлекательную программу на ближайшие выходные, 24 и 25 июня.



В корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5 мероприятия выходного дня начнутся с открытой экскурсии по выставке «Спасенные боги» 24 июня в 12.00. Такая же экскурсия пройдет 25 июня в то же время. Зрителям расскажут о деревянных скульптурах из собрания Пермской государственной художественной галереи.



«Проект «Спасенные боги» впервые демонстрирует в Екатеринбурге такое уникальное художественное явление, как пермская деревянная скульптура. В экспозиции представлено 83 предмета деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Дополняет экспозицию рассказ об истории формирования уникальной коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России», — говорится в анонсе мероприятия.







Экскурсия проводится по предварительной регистрации, во время нее вход в выставочный зал ограничен.



В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 в субботу, 24 июня, в 13.00 пройдет открытая экскурсия. Зрителей познакомят с постоянной экспозицией и расскажут об одном из уникальных авторов музея — Альберте Коровкине.



«Наивное искусство становится ближе и понятней, когда лично знакомишься с художником, восстанавливаешь его биографию, собираешь личные документы. Ведь творчество наивных художников — это переживание ими своей судьбы. Истории многих авторов нашего музея начинаются с трагических событий. Семейная история Альберта Коровкина начинается с раскулачивания и репрессий. Неслучайно он карикатурно изображал большевистских вождей и нежно — счастливую семью. Альберт Коровкин воплотил свои ценности и переживания в разных художественных техниках», — сообщается в анонсе мероприятия.







В воскресенье в Музее наива состоится занятие для детей в возрасте старше шести лет «За легендой и былью вослед» в рамках выставки «Люди должны быть разными». На занятии ребятам проведут экскурсию по выставке, расскажут о героях картин, а в завершение предложат вылепить рыбку из голубой глины и украсить ее бисером.



Программа начнется 25 июня в 12.00, ее проведет научный сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Марина Попова. Запись на мероприятие — по телефону 8 (343) 287-13-79.



Также 25 июня в Музее наива пройдет лекция куратора выставки «Люди должны быть разными» заведующего отделом наивного искусства ЕМИИ Андрея Бобрихина. Начало мероприятия — в 13.00. В рамках него лектор расскажет слушателям о феномене наивного искусства и его особенностях.







Кроме этого, в воскресенье пройдет открытая экскурсия по Центру истории камнерезного дела (входит в состав ЕМИИ) на улице Пушкина, 5. Мероприятие начнется в 14.00.



«Вместе с сотрудниками Центра вы проследите историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней; узнаете, где располагаются месторождения самых необычных пород камня; сможете прочувствовать все тонкости профессий горно-добытчиков и мастеров-огранщиков; познакомитесь с творчеством и проектами художника А.К. Денисова-Уральского», — сообщается в анонсе на сайте ЕМИИ.



Также 24 и 25 июня в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) пройдут авторские лекции художника, участника группы «Синие носы», преподавателя Высшей школы экономики и Школы мультимедийных искусств им. А. Родченко, лауреата премии губернатора Свердловской области Александра Шабурова. Мероприятия будут посвящены легендам уральского авангарда.





Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ



«В конце XX века в Екатеринбурге творили легендарные художники-авангардисты, работы многих почти не сохранились. А если сохранились, то непонятны без объяснения идей и контекста времени. Поэтому автор лекции решил рассказать о них, а также об их современниках, не менее удивительных и интересных. Лектор в простой и увлекательной форме расскажет о художниках, которых знал лично, об их идеях, современниках и событиях тех лет. Помимо архивных фотографий и работ художников, будут показаны уникальные видеозаписи бесед с ними», — говорится в сообщении на сайте ЕМИИ.



Кроме того, в эти выходные в центре «Эрмитаж-Урал» состоится запуск нового проекта ЕМИИ «Праздники мира». Первый из них — Мидсоммар — будет представлен 24 июня с 13.00 до 17.30. Чтобы попасть на занятие, необходимо предварительно приобрести билет. Количество мест ограничено. Доступна оплата по «Пушкинской карте».



«Мы предлагаем проект, который будет проходить в формате тематических дней, посвященных культуре и празднику какой-либо страны мира. В рамках проекта вас будут ждать лекции от сотрудников музея и приглашенных специалистов, творческие мастер-классы, тематические экскурсии и другие виды мероприятий. Планируемая частота проведения — 1-2 праздника в сезон. Ближайший тематический день пройдет уже 24 июня и будет посвящен шведскому празднику середины лета — Мидсоммар», — сообщается в анонсе занятия.



В рамках программы для посетителей пройдут интерактивное занятие «Самый шведский праздник», тематическая экскурсия на выставке «Столичная панорама» — «Бенжамен Патерсен — шведский художник при русском дворе», а также интерактивное занятие Let’s do fika!



Мероприятие проведут научный сотрудник сектора зарубежного искусства ЕМИИ Влада Лаптева и куратор и преподаватель «Шведского клуба» в Екатеринбурге Ирина Максименко.







Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».



Два раза в год главный музей России представляет здесь гастрольные выставки из своих коллекций. В настоящее время в этом месте представлена экспозиция «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», открытая экскурсия по которой пройдет в воскресенье, 25 июня, в 14.00. Событие приурочено к 300-летию уральской столицы.



Осенью этого года в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.