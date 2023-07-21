Финисаж «Столичной панорамы»

В Екатеринбурге 30 июля завершит свою работу выставка «Столичная панорама», представленная в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11.В связи с этим у посетителей музея 29 июля будет возможность посетить финисаж выставки и принять участие в кураторской экскурсии, которую проведет научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Виктор Лоога.«Вы совершите путешествие по улицам и площадям Санкт-Петербурга, проследите историю становления и развития «северной Пальмиры» — от проектной графики начала XVIII века до работ «мирискусников» начала XX века, отразивших парадный облик города и его «изнанку», — сообщается в анонсе мероприятия.Все участники экскурсии получат в подарок каталог выставки «Столичная панорама. Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа» с автографами автора издания и куратора проекта. Начало мероприятия — 29 июля в 17.00. Количество билетов ограничено.В воскресенье, 30 июля, в последний день работы выставки, здесь пройдет завершающая открытая экскурсия. Масштабный выставочный проект включает в себя множество реалий, воспроизведенных в живописи, гравюре, скульптуре и фарфоре, непосредственно связанных со строящейся и развивающейся столицей Санкт-Петербургом с XVIII по начало XX столетия.Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».Государственный Эрмитаж дважды в год привозит сюда гастрольные выставки, одна из которых по традиции включает ряд предметов искусства на определенную тематику, а вторая, как правило, посвящена истории одного шедевра. Завершающаяся выставка «Столичная панорама» была приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.Добавим, что в ближайшие выходные, 29 и 30 июля, Екатеринбургский музей изобразительных искусств традиционно подготовил ряд других мероприятий для жителей и гостей города. Открытые экскурсии и лекции пройдут на четырех площадках музея: в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, в корпусе отечественного искусства на улице Воеводина, 5, в Музее наивного искусства на улице Розы Люксембург, 18 и Центре истории камнерезного дела на улице Пушкина, 5.Так, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» 29 июля в 12.30 пройдет очередная лекция Тимофея Чаплюка из цикла «Музыка советского периода. Мифы и реальность» в рамках выставки «Адреса андерграунда».Темой беседы в этот раз станет «Электронная музыка в СССР. Первые в космосе».«Именно наши соотечественники были первыми в космосе, открыв всему человечеству космическую эру. Саундтреком к этому времени стала электронная музыка. Но знаете ли вы, что даже в ней советские музыканты, изобретатели и композиторы были первыми? И именно на них равнялись все остальные последователи во всем мире! Разберем на лекции самые значимые фигуры советской электронной музыки», — говорится в анонсе мероприятия.В субботу, 29 июля, и в воскресенье, 30 июля, в 15.00 в корпусе отечественного искусства для посетителей музея пройдут открытые экскурсии по выставке «Спасенные боги».Проект «Спасенные боги» впервые демонстрирует в Екатеринбурге такое уникальное художественное явление, как пермская деревянная скульптура. В экспозиции представлено 83 предмета деревянной резной пластики XVIII — начала XX века, происходящих из церквей Пермского Прикамья. Дополняет экспозицию рассказ об истории формирования уникальной коллекции, являющейся крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Выставка демонстрирует самые знаковые визуальные образы коллекции: фигуры Христа в темнице, Распятия, страстные ангельские чины, фигуры Бога-Саваофа и ангелов, апостольский чин и образы святых.В Музее наивного искусства в субботу, 29 июля, в 13.00 состоится открытая экскурсия по постоянной экспозиции. О судьбе наивных художников и ее влиянии на их творчество на примере работ Альберта Коровкина расскажет заведующий отделом наивного искусства ЕМИИ Андрей Бобрихин.Здесь же 30 июля в 15.00 можно будет посетить открытую экскурсию по выставке «Люди должны быть разными». Зрители смогут увидеть 105 произведений 55 художников из коллекции музея-заповедника «Царицыно», собранных Вадимом Помещиковым в 1991-2004 годах. Помимо известных российских художников, представлены авторы из Белоруссии, Закавказья, Прибалтики, Украины.Структуру выставки задают базовые элементы бытия, объединенные в десять разделов: «Пространство», «Начало и конец», «Родина (потерянный рай)», «Изобилие», «Праздник», «Герой», «Любовь», «Празверь», «Советский миф», «Копии и пересказы».Кроме того, в воскресенье, 30 июля, в 14.00 все желающие смогут посетить открытую экскурсию по Центру истории камнерезного дела. Сотрудники музея представят посетителям историю развития камнерезного дела на Урале с XVIII века до наших дней, расскажут о месторождениях самых необычных пород камня, познакомят с творчеством и проектами художника А. К. Денисова-Уральского. Кроме того, у участников экскурсии будет возможность в ходе мастер-класса сравнить, насколько трудоемким был труд мастеров-огранщиков 300 лет назад и в настоящее время.