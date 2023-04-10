Подарок от Санкт-Петербурга

В Екатеринбурге открылась выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Событие приурочено к 300-летию уральской столицы. Новый проект в центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) представит зрителям собирательный ретроспективный образ Санкт-Петербурга от XVIII до начала XX века.







Организаторы открывшегося проекта отмечают, что Санкт-Петербург и Екатеринбург — два города, заложенные волей Петра I и связанные трехсотлетней историей. Появление с разницей лишь в 20 лет двух крупнейших административно-промышленных и культурных центров ознаменовало собой рождение империи.



«Мы все знаем, что есть сходство между Екатеринбургом и Петербургом: и тот, и другой очень продуманные города. Петербург сам по себе является произведением искусства, и панорамы на выставке покажут, как замечателен город», — сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.







Директор ЕМИИ Никита Корытин, в свою очередь, отметил, что новая выставка будет очень необычной для зрителя, поскольку содержит много графики.



«Сегодня мы открываем выставку из специального списка, который состоит всего из двух проектов. Но оба этих проекта посвящены 300-летию нашего города и были запланированы очень давно. И мы долго обсуждали, что Государственный Эрмитаж мог бы включить в экспозицию, чтобы сделать подарок Екатеринбургу. Наконец было решено продемонстрировать общность двух городов, показать связь нашего города с Санкт-Петербургом. Хочу добавить, что этот проект будет необычен для посетителей центра «Эрмитаж-Урал», поскольку содержит много графики», — сказал Никита Корытин.







На выставке можно будет увидеть более 170 предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, одежды и оружия, воссоздающих развивающийся облик Северной Пальмиры более чем за два столетия — с основания города весной 1703 года по первую четверть ХХ века, когда начинается история Ленинграда.







Куратор выставки научный сотрудник отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Виктор Лоога рассказал об основной концепции экспозиции.



«Концепция выставки представляет из себя ретроспективное путешествие по истории Петербурга от его основания до начала ХХ века, через эти 200 лет, когда город был столицей Российской Империи», — сказал Виктор Лоога.



Он также добавил, что без помощи коллег из Екатеринбурга этот проект был бы невозможен, поскольку выездная выставка — это работа всегда обеих сторон. Отметим, что со стороны ЕМИИ куратором экспозиции стала научный сотрудник сектора русского искусства Алана Гогичаева.







Образ Санкт-Петербурга для зрителей выставки складывается из множества реалий и подробностей: от скульптурных и живописных портретов Петра Великого и Елизаветы Петровны, видных деятелей русской культуры XVIII-XIХ веков, городских простонародных типов до масштабных архитектурных панорам. Именно жанр городской панорамы стал в начале XVIII века ярким и всеобъемлющим вариантом изображения разностороннего облика Санкт-Петербурга.



На выставке будут представлены лучшие образцы панорамных изображений Петербурга, в том числе гравюра Алексея Зубова «Панорама Санкт-Петербурга». Дополняют основную гравюру с «Панорамой» одиннадцать так называемых малых видов — гравюр с изображением наиболее важных зданий города, загородных дворцов и крепостей, исполненных А. Ф. Зубовым и А. И. Ростовцевым.







Новую попытку в создании образа Санкт-Петербурга предпринимают в последующие десятилетия Христофор Марселиус, Оттомар Эллигер, Иван Трускотти, Михайло Махаев, Джозеф Хирн, Иоганн Майр, Бенжамен Патерсен. В работах этих мастеров город становится более реалистичным и документальным. Особое внимание уделяется воспроизведению городской жизни, конструкций мостов, набережных, повозок и телег на улицах.



Дальнейшее развитие художественного образа города совпало по времени с появлением на рубеже столетий нового вида искусства — круговой живописной архитектурной панорамы. Искусство панорам как лентообразных картин, которые размещались на стене специального круглого зала и рассматривались с площадки, расположенной в его центре, возникло в Великобритании в конце XVIII века. Ярким примером такой работы на выставке станет круговая косморама «Панорама Петербурга», созданная в 1817-1820 годах итальянским художником Анжело Тозелли в виде длинной ленты, исполненной акварелью и гуашью, которая не экспонировалась около тридцати лет.







Главный хранитель и заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина отметила, что экспонирование таких предметов искусства всегда представляет большую сложность из-за их хрупкости.



«Эта выставка состоит из очень сложных для экспонирования вещей, потому что и акварели, и гравюры — это те экспонаты, которые реагируют на освещение и обычно дольше трех-четырех месяцев не выставляются. Однако благодаря этим предметам искусства «Столичная панорама» показывает Петербург во всей его роскоши. И внимательный зритель легко может увидеть, как образ Северной столицы перекликается с образом Екатеринбурга, потому что возраст наших городов отличается всего на 20 лет», — рассказала Светлана Адаксина.







Также на выставке представлены тарелки с видами пригородов Петербурга, предметы скульптуры, являющие масштабные модели памятников: Петра Клодта императору Николаю I, Матвея Чижова Екатерине II, Бориса Орловского М. И. Кутузову и Михаила Козловского А. В. Суворову.



Стоит добавить, что большинство экспонатов выставки были созданы еще до появления фотографии, а потому на них зафиксированы те здания и моменты истории Санкт-Петербурга, которые больше нельзя увидеть.







В первую неделю работы выставки сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают для посетителей центра «Эрмитаж-Урал» лекции, посвященные архитектуре Петербурга.



Напомним, что здание ЕМИИ на улице Вайнера, 11 было реконструировано компанией «Атомстройкомплекс» и открылось летом 2021 года. Здесь, помимо постоянной экспозиции, представляют гастрольные выставки из Государственного Эрмитажа, с которым ЕМИИ осуществляет тесное сотрудничество на протяжении многих лет.