Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре Санкт-Петербурга. В течение пяти дней сотрудники главного музея страны будут рассказывать посетителям центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) об эпохе становления Северной столицы в рамках открывшейся выставки «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». Все лекции будут проходить в здании на улице Вайнера, 11, сообщает пресс-служба уральского музея.
Первая лекция «Блистательный Санкт-Петербург (панорамы Санкт-Петербурга XVIII — середины XIX века)» пройдет 11 апреля в 18.00. Она будет посвящена становлению и развитию жанра архитектурной панорамы в ее приложении к Санкт-Петербургу, с которым слушателей познакомит куратор выставки научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Виктор Лоога.
Последующие лекции будут объединены в лекторий под названием «Реальность и образ»: архитектура Петербурга XVIII-XIX веков». Их представит научный сотрудник западноевропейского прикладного искусства хранитель Государственного Эрмитажа Дарья Куликова.
Так, 12 апреля в 14.00 и 18.30 пройдут лекции «От петровского барокко к елизаветинскому». 13 апреля в 14.00 и 18.30 состоятся лекции, посвященные «Петербургскому классицизму: эпохе Екатерины Великой». Лекция «Архитектура Петербурга эпохи историзма и ампира» пройдет 14 апреля в 14.00 и 18.30.
Завершится цикл лекций 15 апреля: в 13.00 и 17.00 слушателям будет представлена тема «Петербург глазами художников объединения «Мир искусства».
Выставка «Столичная панорама. Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», открывшаяся сегодня, будет представлена до 30 июля 2023 года в центре «Эрмитаж-Урал» по адресу улица Вайнера, 11. Посещение лекций — по входному билету в музей.
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