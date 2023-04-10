Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитают в Екатеринбурге лекции об архитектуре Санкт-Петербурга

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Екатеринбурге завтра откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — ...

В Екатеринбурге откроется выставка «Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея ИЗО) 9 ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Испанская инквизиция в живописи и графике»

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по произведениям, экспонируемым в ...

В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге 12 января в рамках выставки испанского искусства из собрания ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 января пройдет лекция о возникновении жанров натюрморт и бытовая сценка в испанской живописи XVI века

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...