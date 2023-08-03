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Вчера, 14:13

Познавательный сентябрь

Екатеринбургский Музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил программу познавательных мероприятий на начало нового сезона. Различные курсы лекций пройдут на трех площадках культурного учреждения: в корпусе отечественного искусства (ул. Воеводина, 5), в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (ул. Вайнера, 11) и Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (ул. Пушкина, 5).

Так, с сентября в Центре истории камнерезного дела стартуют сразу два цикла авторских лекций, посвященных камнерезному и ювелирному искусству.

Познавательный сентябрь

Цикл «Малахитовая дипломатия. Детали» познакомит слушателей с наименее известными страницами камнерезного искусства XVIII–XX веков с акцентом на место русского малахита в системе дипломатических, династических и культурных связей. Проект представит его автор, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Людмила Будрина.

Второй цикл лекций, «Сверкающая роскошь. Этюды о ювелирном искусстве», позволит познакомиться с наиболее яркими страницами истории ювелирного искусства Запада и Востока: от китайских нефритовых украшений до произведений эпохи ар-нуво и особенностей уральской ювелирной школы. Цикл лекций представит его автор, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, старший преподаватель кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров.

Проект «Нескучные беседы об искусстве. Школа начинающего искусствоведа» пройдет на двух площадках музея — в корпусе отечественного искусства и в культурном центре «Эрмитаж-Урал».

«Основы искусства, этапы его развития и эстетика, стили в искусстве и выдающиеся имена художников, скульпторов, архитекторов — эти аспекты будут рассмотрены на 32 занятиях I курса (по вторникам) и 26 занятиях II курса (по средам), разработанных для тех слушателей, кто интересуется историей европейского и русского искусства», — говорится в анонсе мероприятий.

Познавательный сентябрь

Цикл занятий I курса состоит из пяти блоков: Архитектура, Скульптура, Графика, Живопись, Декоративно-прикладное искусство. Темы лекций II курса посвящены истории искусства ХХ столетия. Лекции читает заведующая научно-просветительским отделом ЕМИИ Вероника Калинина.

Занятия I курса начнутся с 5 сентября на базе культурного центра «Эрмитаж-Урал», лекции II курса будут проводиться в помещениях корпуса отечественного искусства с 20 сентября.

Кроме того, в центре «Эрмитаж-Урал» уже с 27 августа возобновит работу «Клуб ценителей восточной культуры Orientalica», который действовал в музее с 2015 по 2020 годы. Встречи будет проводить Сергей Винокуров.

Познавательный сентябрь

«На этот раз речь пойдет о рефлексии европейских мастеров на восточные страны, о развитии экзотических «стилей» в Новое и Новейшее время, о причинах появления различных восточных течений в европейском искусстве, механизмах распространения информации о далеких странах и главных героях этих процессов. Ежемесячные встречи позволят вспомнить основные и узнать малоизвестные имена европейского искусства и проследить степень влияния на них магии Востока. В осенне-зимнем сезоне встреч речь пойдет о тонкостях развития «турецкого стиля» — одного из основных художественных течений европейского ориентализма», — сообщается в анонсе на сайте ЕМИИ.

На все мероприятия можно попасть по входному билету в музей или воспользовавшись музейным абонементом.

Напомним, что для новых владельцев музейных абонементов ЕМИИ в начале сентября проведет пешеходную экскурсию. В ходе прогулки по городу участникам расскажут об архитектуре зданий музея.

«Каждый покупатель абонемента получит приглашение на уникальную пешеходную экскурсию по архитектуре зданий нашего музея. Вы узнаете, как развивался облик города с конца XIX века до наших дней и какие современные решения по организации музейного пространства применяются в памятниках архитектуры. Маршрут прогулки продемонстрирует такие направления архитектуры, как классицизм, деревянное зодчество и модерн», — говорится в анонсе на сайте музея.

Познавательный сентябрь

Экскурсию проведет сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анна Марченко. Приобрести музейный абонемент можно в билетных кассах, а также в сувенирном магазине одного из самых современных зданий музея — культурного центра «Эрмитаж-Урал».

Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11, — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».

Государственный Эрмитаж дважды в год привозит сюда гастрольные выставки, одна из которых по традиции включает ряд предметов искусства на определенную тематику, а вторая, как правило, посвящена истории одного шедевра. Завершающаяся выставка «Столичная панорама» была приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.

Фото предоставлены пресс-службой ЕМИИ
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