Познавательный сентябрь

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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет кураторская экскурсия по завершающейся выставке «Столичная панорама»

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УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. В Екатеринбурге на этой неделе состоится цикл лекций, посвященных архитектуре ...