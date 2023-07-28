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Музей ИЗО подготовил для новых владельцев абонементов экскурсию по собственным зданиям в честь 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил пешеходную экскурсию для новых владельцев музейных абонементов. В ходе прогулки по городу участникам расскажут об архитектуре зданий музея, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Музей ИЗО подготовил для новых владельцев абонементов экскурсию по собственным зданиям в честь 300-летия Екатеринбурга
Изображение предоставлено пресс-службой ЕМИИ

«Уже совсем скоро Екатеринбург отметит свое 300-летие и в честь этого события мы решили провести специальную экскурсию для новых владельцев музейных абонементов. Каждый покупатель абонемента получит приглашение на уникальную пешеходную экскурсию по архитектуре зданий нашего музея. Вы узнаете, как развивался облик города с конца XIX века до наших дней, и какие современные решения по организации музейного пространства применяются в памятниках архитектуры. Маршрут прогулки продемонстрирует такие направления архитектуры, как классицизм, деревянное зодчество и модерн», — говорится в анонсе на сайте музея.

Экскурсию в начале сентября проведет сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Анна Марченко. Приобрести музейный абонемент можно в билетных кассах, а также в сувенирном магазине одного из самых современных зданий музея — культурного центра «Эрмитаж-Урал».

Напомним, что выставочный центр «Эрмитаж-Урал» на улице Вайнера, 11 — спутник Государственного Эрмитажа и одновременно часть ЕМИИ — открылся в Екатеринбурге 1 июля 2021 года после масштабной реконструкции, которую выполнили специалисты компании «Атомстройкомплекс».

Государственный Эрмитаж дважды в год привозит сюда гастрольные выставки, одна из которых по традиции включает ряд предметов искусства на определенную тематику, а вторая, как правило, посвящена истории одного шедевра. Завершающаяся выставка «Столичная панорама» была приурочена к 300-летию Екатеринбурга. Осенью этого года в рамках празднования юбилея города из Северной столицы будет отправлена для проведения выставки серия произведений, посвященных Екатерине I и Петру Великому.
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