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Эрмитажный лекторий и весенний ветер

Екатеринбургский музей ИЗО (ЕМИИ) подготовил развлекательно-познавательную программу для жителей и гостей города на ближайшие выходные. Мероприятия состоятся на трех площадках: в корпусе отечественного искусства по адресу ул. Воеводина, 5, в культурном центре «Эрмитаж-Урал» на ул. Вайнера, 11, и в Музее наивного искусства на ул. Розы Люксембург, 18.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

Эрмитажная феерия

Начиная с сегодняшнего дня в культурном центре «Эрмитаж-Урал» будет проходить лекторий, посвященный новой выставке «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса», которая открылась в корпусе на ул. Вайнера, 11.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

Так, 21 марта в 15.00 и в 18.00 хранитель коллекции фламандской живописи XVII века Государственного Эрмитажа Владислав Статкевич прочтет лекцию «Золотой круг. Коллекционирование в Антверпене первой половины XVII столетия». В ходе мероприятия он познакомит слушателей с историей искусства, которое особым путем развивалось в Антверпене. Исследователи отмечают, что XVII век стал временем необычайного взлета фламандской художественной культуры. Этот расцвет во многом был связан с интересом к произведениям искусств. И в Антверпене того периода произошел небывалый подъем коллекционирования и собирательства: многие видные представители города обладали кабинетами редкостей, в которых были представлены картины, произведения декоративно-прикладного искусства, рукотворные и природные диковинки из разных уголков мира. О том, что интересовало знатоков и любителей искусства в XVII столетии в Антверпене и каков был их вкус, слушатели узнают на лекции.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

В субботу, 22 марта в 14.30 и в 17.00 сотрудник Научно-методического отдела Государственного Эрмитажа Ирина Bойцеховская прочтет лекцию «Питер Пауль Рубенс — глава фламандской школы живописи».

«Питер Пауль Рубенс жил в роскоши, но был чрезвычайно трудолюбив, оставив после себя сотни полотен. Государи разных стран стремились заказать ему свой портрет и украсить его полотнами стены дворцов и пространства храмов. В мастерской Рубенса создавались гравюры, картоны для шпалер, эскизы произведений прикладного искусства, проекты архитектурных сооружений. Рубенс проявил себя и как коллекционер, полиглот, знаток истории и литературы, дипломат», — говорится в приглашении на лекцию.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

В ходе встречи с ценителями искусства Ирина Bойцеховская подробно расскажет об истории жизни и творчества одного из самых ярких представителей эпохи Барокко.

А 23 марта в воскресенье в 14.30 и 17.00 Ирина Bойцеховская познакомит слушателей с творчеством других знаменитых фламандских художников — современников и соперников великого Рубенса: Антониса Ван Дейка — вундеркинда и ученика Рубенса; «самого фламандского художника» Якоба Йорданса; выдающихся мастеров натюрморта и анималистического жанра — Франса Снейдерса и Пауля де Вооса, и некоторых других художников, чьи полотна представляют разнообразие и яркую самобытность фламандской художественной школы.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

Также в ходе лекции «Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс — крупнейшие мастера фламандской школы живописи XVII столетия» будет представлен краткий обзор достижений фламандских мастеров в области архитектуры, скульптуры, графики и прикладного искусства.

Музейный комплект и японские мотивы

Параллельно специалисты ЕМИИ в эти выходные будут проводить и другие познавательные мероприятия.

Так, в центре «Эрмитаж-Урал» в субботу в 11.00 начнется музейное занятие для детей в возрасте от шести лет «У нашего молодца нет игрушкам конца». Сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева и специалист по просветительской работе Мария Ефимовская на базе выставки «DEUS EX MACHINA. Живопись Александра Пантелеева из музейных собраний» познакомят гостей музея с необычными натюрмортами с изображением игрушек, расскажут о том, когда они появились, как их создавали мастера-умельцы, предложат полюбоваться яркими звонкими красками и вспомнить любимые игрушки.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

После экскурсии у малышей будет возможность создать свой натюрморт из любимых игрушек и яркими цветами раскрасить его. В мероприятии предлагается принять участие и родителям, и детям.

В этой же локации в субботу в 12.00 галерист и искусствовед, основатель галереи pop/off/art (Москва), член правления Ассоциации галерей Сергей Попов представит доклад, посвященный вопросам комплектования художественных музеев произведениями современного искусства.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

В частности, в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы необходимости приобретений современного искусства в музейные собрания, критериев качества, методов закупок и получения искусства в дар. Краткими штрихами будет намечена история комплектования российских музеев современным искусством и обсужден принципиальный вопрос различения понятий современного искусства и российского искусства. После доклада у слушателей будет возможность в ходе свободной дискуссии обсудить все эти проблемы.

А 23 марта в 13.00 кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства ЕМИИ, доцент кафедры истории искусств и музееведения УрФУ Сергей Винокуров прочтет очередную лекцию на тему «Ар деко и после: японские мотивы в искусстве XX–XXI веков».

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

На очередной встрече, посвященной японизму, взгляд слушателей будет обращен на блестящую эпоху 1920–1930-х годов, стиль которой определяется как ар деко в пику предшествующему стилю ар нуво. В зоне внимания будут художники-графики «ревущих» десятилетий, ведущие ювелирные дома и мастера-прикладники, мода и архитектура. Отдельно слушателям будет предложено обсудить влияние эстетики ар деко на Японию, в частности, на появление таких понятий, как «модан гару» и связанных с ним художественных явлений. В завершении встречи лектор предложит гостям музея проследить сохраняющийся по сей день интерес к японской культуре и искусству на примере деятельности модных домов и ведущих брендов.

Весенний ветер и герои наива

В корпусе отечественного искусства в 12.00 начнется программа выходного дня для детей в возрасте от шести лет под названием «Весенний ветер». Специалист по просветительской работе ЕМИИ Марина Попова предложит малышам познакомиться с уютным интерьером, наполненным весенним светом, на картине Игоря Грабаря. Затем юные ценители искусства увидят пейзажи Алексея Саврасова, где природа просыпается после зимы. В конце занятия ребятам будет предложено нарисовать детали птицы и собрать их в яркую поделку с помощью специальных креплений.

Эрмитажный лекторий и весенний ветер

В это же время в Музее наива участница Молодежной лаборатории ЕМИИ, волонтер Мария Яхина проведет детское занятие в форме медиации. Ребятам будет предложено рассмотреть и обсудить произведения наивных художников. В ходе занятия малыши смогут почувствовать себя на месте персонажа и ответить на вопрос героя наивной картины, написав свое послание.
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