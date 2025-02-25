Эрмитажный лекторий и весенний ветер

Материалы по теме

Золото Фландрии в Екатеринбурге

В центре «Эрмитаж-Урал» открывается выставка «Золотой век искусства Фландрии» ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля состоится лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 27 февраля пройдет лекция «Рубин и изумруд в ...

В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня пройдет лекция «Собирательный образ. Инсталляция»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО сегодня, 2 октября, пройдет лекция «Собирательный образ. ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября пройдет лекция «Японизм до японизма: в тени шинуазри»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 сентября в 13.00 кандидат ...

В Екатеринбургском музее ИЗО пройдет лекция об истории наивного искусства в XVII-XIX веках

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдет лекция ...