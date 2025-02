«Бог из машины»

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открывается выставка «DEUS EX MACHINA. Живопись Александра Пантелеева из музейных собраний». В рамках экспозиции ценителям искусства будет представлено 79 невероятных полотен мастера из коллекции ЕМИИ, Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова (БГХМ) и Вологодской областной картинной галереи (ВОКГ).Проведение ретроспективной персональной выставки именитого уфимско-вологодского живописца, сценографа и монументалиста Александра Пантелеева стало возможным благодаря тому, что руководство ЕМИИ на протяжении нескольких лет успешно выстраивает взаимоотношения не только со столичными, но и с региональными музеями. https://urbc.ru/1068134871-planovoe-iskusstvo.html«Этого художника мы открыли благодаря конференции по советскому искусству, которая проходила в 2021 году. Тогда многих из нас захватила визуальная мощь, которую мы увидели на слайдах презентации. Мы как музей владеем только семью предметами, поэтому без помощи наших коллег не смогли бы представить творчество этого автора», — рассказал директор ЕМИИ Никита Корытин.Выставка «Deus ex machina» впервые представит в Екатеринбурге в таком объеме живописное наследие этого талантливого советского художника второй половины XX века. Благодаря сотрудничеству ЕМИИ с региональными музеями, зритель сможет познакомиться не только с произведениями на излюбленную автором индустриальную тему, но и со всем многообразием интересовавших его сюжетов.Так, на выставке представлены картины, созданные Пантелеевым после поездок в Узбекистан, Италию и Кубу, религиозные сюжеты, камерные натюрморты, написанные в деревне Красново, где художник купил домик после переезда из Уфы в Вологду, а также редкие для творчества автора абстрактные полотна, свидетельствующие о его обращении к искусству русского авангарда.Все представленные в Большом зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» работы были созданы в период с 1950-х по 1990-й год. В них зритель может проследить становление и развитие самобытного художественного языка мастера от ранних натурных пейзажей, вдохновленных природой Южного Урала («Озеро Кисегач», 1956; «Горный пейзаж», 1956. БГХМ), созданных на их основе эскизов театральных декораций («Ярилина долина», 1953. БГХМ) и реалистичных индустриальных пейзажей («Башкирский рудник», 1957; «Медный рудник», 1959. БГХМ) до лиричных деревенских ландшафтов (серии «Времена года», 1981-1982; «Дни в деревне Красново», 1987. ВОКГ) и футуристичных «портретов» роботов («Индустриальная муза», 1978; цикл «Чин непредвидения», 1986-1989. ВОКГ).«Если бы он не прожил на Урале почти всю жизнь, то, наверное, не испытывал бы такой любви к фабрикам и заводам. Его это действительно восхищало, он был человек рационально устроенный и искренне любил эту индустриальную мощь. Но постепенно, создав целую индустриальную серию, в середине 1960-х он столкнулся с оборотной стороной прогресса и начал серию работ экологического характера. Он был одним из первых художников, кто поднял тему экологии», – рассказала на открытии выставки ученый секретарь Вологодской картинной галереи Ирина Балашова.Название выставки «Deus ex machina» (лат. «Бог из машины») — сложившийся во времена античного театра нарративный прием, описывающий невероятное спасение героев. В контексте творчества Александра Пантелеева этот термин, с одной стороны, отсылает к основополагающему для самобытного языка художника искусству театра. Автор родился в семье театральных работников, окончил Уфимское театрально-художественное училище и ранний период своей творческой жизни посвятил созданию эскизов декораций для Башкирского государственного театра оперы и балета и Республиканского русского драматического театра.С другой стороны, название выставки напрямую связано с программным циклом Александра Пантелеева «Чин непредвидения», над которым он работал до конца жизни, не успев его завершить. В этом цикле, задуманном как деисусный ряд, в роли христианских святых выступают одушевленные машины и роботы («Распятие машин», 1978; «Апостолическая машина», 1986; «Встреча», 1986; «Машина», 1989. ВОКГ).Художник, посвятивший значительную часть своего творчества жанру индустриального пейзажа, был глубоко восхищен достижениями своих современников, активно следил за появлением новых технологий и стремился передать зрителю важность и красоту промышленного развития страны («Череповец. Монтаж 5-ой домны», 1985. ВОКГ).Александр Пантелеев сделал значительный вклад в обогащение этой темы в отечественной живописи: для него было чрезвычайно важно запечатлеть на своих грандиозных полотнах эмоциональность, казалось бы, бездушных, «мертвых» механизмов. Беспокоила художника и обратная сторона активного индустриального строительства. В своих произведениях на экологическую тему он размышляет о хрупкости природы и разрушительном влиянии человеческой деятельности («Притча», 1988. ВОКГ).«Передо мной вставал вопрос о «доброте» и «зле» машины. О том, что взрывается земля, но в то же время ведется нужная работа, о том, что человек не может остановить свою деятельность и предаваться созерцанию. Возникали мысли о том, что люди должны очень внимательно и разумно вторгаться в природу. Как рачительно распорядиться знаниями и энергией человека, как окончательно не нарушить целомудрия природы? Я хочу создавать картины о гармоническом равновесии сил», — отмечал сам художник.Именно это внутреннее противоречие стало основой для создания цикла произведений «Чин непредвидения». Дерзкая даже для атеистического государства, каким был СССР до самого развала, идея — объединить христианский культ и культ машин, наделить механизмы сложными, противоречивыми эмоциями — во многом определила уникальность фигуры Александра Пантелеева в ряду его современников и на многие годы обеспечила неугасаемый интерес к его творчеству.Выставка «DEUS EX MACHINA» будет представлена в Большом выставочном зале культурного центра «Эрмитаж-Урал» с 26 февраля по 20 апреля 2025 года.