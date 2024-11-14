«Бог из машины»

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В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдут лекции о творчестве художника Александра Пантелеева в рамках выставки «DEUS EX MACHINA»

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдут лекции, ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 16 ноября пройдет последняя открытая экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 16 ноября в 15.00 начнется ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...

В большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» сегодня открывается выставка работ художников из коллекции Ирбитского музея

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. В Большом выставочном зале Центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня ...

В Большом выставочном зале Екатеринбургского музея ИЗО завтра откроется первая выставка «Земля, небо и их обитатели»

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) завтра открывает первый проект в ...