В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдут лекции о творчестве художника Александра Пантелеева в рамках выставки «DEUS EX MACHINA»

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 16 ноября в 15.00 начнется ...12.11.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 ноября пройдет заключительная кураторская экскурсия по выставке «Константин Кузнецов. Русский импрессионист в Париже»
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 14 ноября пройдет ...03.10.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября пройдет лекция «Космические города»
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 6 октября пройдет лекция ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 сентября пройдет лекция «Уральский романтический ...14.12.2022 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...