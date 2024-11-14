В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня пройдут лекции о творчестве художника Александра Пантелеева в рамках выставки «DEUS EX MACHINA»

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня пройдут лекции, посвященные жизни и творчеству уфимско-вологодского художника Александра Пантелеева. Мероприятия приурочены к открывшейся сегодня выставке мастера «DEUS EX MACHINA», сообщает пресс-служба музея.Первая лекция «Биография Александра Пантелеева. Жизнь словно роман…», которая начнется в 13.00, будет посвящена различным событиям из жизни мастера, которые определили его становление как художника. Кандидат искусствоведения, ученый секретарь Вологодской областной картинной галереи Ирина Балашова — исследователь жизни и творчества художника, расскажет о том, какие вехи отметили основной жизненный путь автора и как они связаны с теми или иными периодами в его творчестве.В 15.00 в этой же локации Ирина Балашова прочтет лекцию «Уральская симфония Александра Пантелеева», посвященную той части жизни и творчества художника, которая прошла на Урале и в Башкирии. А в 18.00 состоится лекция, посвященная жизни мастера на Вологодчине — «Вологодская элегия Александра Пантелеева».