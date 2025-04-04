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Вчера, 15:43

Глава Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить обновление спортивной инфраструктуры в Новоуральске и Дегтярске

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить обновление спортивной инфраструктуры в Новоуральске и Дегтярске. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Ставил задачу ускорить строительство спортивных объектов в Дегтярске и Новоуральске. Проекты масштабные и, самое главное, нужные. Проекты идут по графику. Буду следить за выполнением работ, чтобы сроки не срывались, а качество соответствовало ожиданиям уральцев», — сказал Денис Паслер.

В Новоуральске проходит реконструкция стадиона им. Г.Д. Завады. Уже построен теннисный корт, идут работы по обустройству спортивного ядра. До конца сентября планируется подготовить основание под футбольное поле и обустроить беговые дорожки. Полностью завершить работы планируется в 2028 году.

В Дегтярске на текущий момент проходит конкурс на проектирование и строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе «Горняк». Объем необходимых инвестиций в строительство оценивается примерно в 500 млн руб. Построить объект планируется также к 2028 году.

Отметим, что строительство спортивной инфраструктуры в данных свердловских городах отвечает задачам государственной программы «Спорт России» и позволит привлечь больше свердловчан к занятиям спортом.
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