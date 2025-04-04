Глава Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить обновление спортивной инфраструктуры в Новоуральске и Дегтярске

Работы по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге проходят в соответствии с графиком

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» идет в соответствии с ...