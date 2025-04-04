Глава Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить обновление спортивной инфраструктуры в Новоуральске и Дегтярске

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Власти Свердловской области увеличат финансирование комплексной программы «Уральская ...22.09.2022 Работы по реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» в Екатеринбурге проходят в соответствии с графиком
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» идет в соответствии с ...22.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев обозначил задачи по развитию спортивной инфраструктуры севера региона
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе совещания обозначил задачи по ...14.10.2013 В Рефтинском открылся ледовый комплекс стоимостью более 117 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2013. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер принял участие в открытии ...24.12.2012 Денис Паслер поручил ускорить решение инфраструктурных вопросов по ОЭЗ «Титановая долина»
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2012. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер поручил ускорить работы по ...