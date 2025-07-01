Средний Урал готовится к отопительному сезону

Материалы по теме

На Среднем Урале обновляют коммунальную инфраструктуру

В регионе к отопительному сезону планируется модернизировать 1,1 тыс. км сетей ...

В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...

В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменено 250 км ветхих теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая ...

Свердловская область потратит 4,8 млрд рублей на подготовку к зиме

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В 2018 году Свердловская область потратит 4,7 млрд руб. на подготовку коммунальной ...

На Среднем Урале к отопительному сезону подготовили 20% котельных

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. По состоянию на 1 июля средний уровень готовности жилищного фонда и объектов ...