Средний Урал готовится к отопительному сезону

В Свердловской области продолжается подготовка к зимнему периоду. На текущий момент две трети объектов ЖКХ региона готовы к отопительному сезону. Оставшиеся 30% подготовят до начала октября. Кроме того, власти Свердловской области под руководством врио губернатора Дениса Паслера продолжают модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщае
т департамент информполитики региона.
«Сегодня отремонтированы 973 котельные из 1 тыс. 370, более 11 тыс. км тепловых сетей, около 9 тыс. км водопроводных и порядка 5 тыс. км канализационных сетей. Также к зиме подготовлено почти 80% жилых домов», — сообщил Д. Паслер в своем Telegram-канале.
Перед началом отопительного сезона работники коммунальных служб должны проверить: тепловых сетей — 15,5 тыс. км, водопроводных сетей — около 12 тыс. км и канализационных сетей — около 7 тыс. км. Помимо этого, необходимо в сотрудничестве с собственниками и управляющими компаниями подготовить к зиме почти 32 тыс. жилых домов.
Отметим, что основная часть работ проходит в рамках региональной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, на сегодняшний день тепловых сетей заменено — 160 км, водопроводных сетей — 170 км, канализационных сетей — 50 км. Проведение работ идет с учетом данных мониторинга и обращений жителей. Всего в рамках подготовки к отопительному сезону коммунальщиками будет заменено тепловых сетей — 240 км, водопроводных сетей — 255 км, канализационных сетей — 95 км. Работы по обновлению инфраструктуры позволят улучшить качество коммунальных услуг для более чем 480 тыс. жителей области.
Кроме того, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 18 муниципалитетах региона проходят работы по капитальному ремонту инфраструктуры ЖКХ. Протяженность ремонтируемых участков коммунальных сетей составляет в общей сложности более 67 км.
Отметим, что особое внимание власти региона уделяют системам водоснабжения. Так, в Первоуральске, Североуральске, Кушве, Верхнем Тагиле и Ирбите ведутся активные работы по модернизации инженерных сетей с целью улучшения качества водоснабжения жителей. В частности, в Первоуральске планируется заменить до 15 км сетей холодного водоснабжения, в Кушве — 5 км, в Ирбите — 7 км, в Верхнем Тагиле — около 2,5 км.
В нынешнем году на модернизацию региональных инженерных сетей планируется выделить из бюджета области более 7 млрд руб. Треть этих средств будет направлена на обновление коммунальной инфраструктуры, в соответствии с планами муниципалитетов.
В планах властей до 2030 года — обновить 2 тыс. объектов ЖКХ, а также построить новые котельные и очистные сооружения. В частности, в рамках реализации данной инициативы глава региона Денис Паслер поручил заложить в региональный бюджет 2026-2028 годов средства на строительство новых очистных сооружений в Сысерти и реконструкцию очистных сооружений в Среднеуральске.
«Тема назревала давно. Отсутствие современных очистных систем напрямую влияет на безопасность жителей нашего региона: то же Сысертское водохранилище — источник питьевой воды для Сысерти и других территорий. Наша задача — сохранить экологический баланс и обеспечить высокое качество воды» — сообщил Д. Паслер.
Проект строительства новых водоочистных сооружений в Сысерти оценивается в 3 млрд руб. Их планируемая пропускная способность — 12 тыс. куб. м в сутки. Реализация данного проекта обеспечит качественное водоотведение для объектов социальной инфраструктуры и более чем 30 тыс. жителей. В свою очередь, на реконструкцию очистных сооружений в Среднеуральске предусмотрено 2,84 млрд руб.
«В Среднеуральске проведем реконструкцию очистных сооружений, увеличив их мощность до 15 тысяч кубометров в сутки. Это даст возможность качественно обслуживать свыше 24 тысяч человек — 96% жителей округа. Система также обеспечит водоотведение для школ, больниц и промышленных предприятий. Стоимость работ, которые пройдут в два этапа, — 2,84 млрд руб.», — написал Денис Паслер.
По его словам, сдача данных объектов ЖКХ запланирована на 2026-2028 годы.
Напомним, что в прошлом году в рамках подготовки к отопительному сезону было заменено тепловых сетей — около 800 км, водопроводных сетей — 350 км, канализационных сетей — 200 км и электрических сетей — 260 км. Это позволило улучшить качество услуг ЖКХ для более чем 580 тыс. жителей Среднего Урала. МинЖКХ также отметило снижение технологических нарушений на 8,8% и серьезных аварий на 33,9% по сравнению с предыдущим годом.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области