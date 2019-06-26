В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменено 250 км ветхих теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая часть муниципалитетов сообщила о 100% выполнении плановых предпусковых показателей. В соответствии с распоряжением губернатора Евгения Куйвашева, подписанным в мае, все мероприятия по подготовке к холодам требуется завершить до 15 сентября, сообщает департамент информационной политики региона.
«Работы проходят организованно. Коммунальщики проводят профилактику сетей, а где необходимо меняют их. Так, в заменено 250 километров ветхих тепловых сетей, 127 километров водопроводных, почти 30 километров канализационных сетей и 320 километров электрических сетей. В муниципалитетах полностью сформирован запас необходимого топлива — угля, дров и так далее. Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 миллиардов рублей», — рассказал глава областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
К зиме требовалось подготовить 36 тыс. жилых домов общей площадью 99 млн кв. м., 1,5 тыс. котельных, 14 тыс. км теплосетей, 12 тыс. км водопроводных, 7 тыс. км канализационных и 60 тыс. км электрических сетей.
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