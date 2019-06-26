УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:06

В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменено 250 км ветхих теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. В Свердловской области подходит к концу подготовка к отопительному сезону. Большая часть муниципалитетов сообщила о 100% выполнении плановых предпусковых показателей. В соответствии с распоряжением губернатора Евгения Куйвашева, подписанным в мае, все мероприятия по подготовке к холодам требуется завершить до 15 сентября, сообщает департамент информационной политики региона.

«Работы проходят организованно. Коммунальщики проводят профилактику сетей, а где необходимо меняют их. Так, в заменено 250 километров ветхих тепловых сетей, 127 километров водопроводных, почти 30 километров канализационных сетей и 320 километров электрических сетей. В муниципалитетах полностью сформирован запас необходимого топлива — угля, дров и так далее. Всего на подготовку жилищно-коммунального комплекса региона выделено более 8 миллиардов рублей», — рассказал глава областного министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

К зиме требовалось подготовить 36 тыс. жилых домов общей площадью 99 млн кв. м., 1,5 тыс. котельных, 14 тыс. км теплосетей, 12 тыс. км водопроводных, 7 тыс. км канализационных и 60 тыс. км электрических сетей.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.06.2019 На подготовку Свердловской области к отопительному сезону потратят 6,8 миллиардов рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2019. В Свердловской области планируется потратить 6,8 млрд руб. на подготовку жилфонда и ...

03.08.2018 Свердловская область потратит 4,8 млрд рублей на подготовку к зиме

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2018. В 2018 году Свердловская область потратит 4,7 млрд руб. на подготовку коммунальной ...

04.07.2017 На Среднем Урале к отопительному сезону подготовили 20% котельных

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. По состоянию на 1 июля средний уровень готовности жилищного фонда и объектов ...

07.08.2014 Свердловский жилфонд готов к зиме более чем на 60%

Среднеобластной показатель технической готовности объектов ЖКХ к зиме составляет более 60%, сообщает департамент ...

07.08.2014 Жилищный фонд Свердловской области готов к зиме более чем на 60%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2014. Среднеобластной показатель технической готовности объектов ЖКХ к зиме составляет более ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам19.08.2022Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о повышенной готовности городских служб к работе в ночь после празднования Дня города19.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил более 240 млн рублей на завершение строительства корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге10.08.2022Светлана Азанова: Более 90% предприятий, предлагающих клиентам оплату через СБП, — это малый и средний бизнес
Архив новостей
Сентябрь 2022 (135)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18