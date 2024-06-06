На Среднем Урале обновляют коммунальную инфраструктуру

Муниципалитетам Среднего Урала поручили закончить подготовку к отопительному сезону 2024-2025 годов до 16 сентября

В Свердловской области заменили более 500 км ветхих коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области при подготовке к отопительному сезону заменили 287 км ...