На Среднем Урале обновляют коммунальную инфраструктуру

В Свердловской области ведется подготовка к новому отопительному сезону 2025-2026 годов. В ее рамках планируется обновить 1,1 тыс. км сетей тепло- и водоснабжения, а также отремонтировать более 200 км канализации и 260 км электросетей. Работа по подготовке объектов жилищного фонда и теплоснабжения ведется с опережением графика. Об этом заявил глава региона Денис Паслер на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, сообщает
департамент информполитики региона.
«Для подготовки к отопительному сезону в областном бюджете предусмотрено почти 6,5 млрд руб., плюс средства из местных бюджетов. Из резервного фонда дополнительно планируется выделить 643 млн руб. на первоочередные мероприятия: капремонт котельных, сетей теплоснабжения, приобретение резервных источников электроснабжения. Сделаем все, чтобы вовремя получить паспорта готовности и в установленные сроки обеспечить уральцев теплом», — сообщил Денис Паслер.
Он также подчеркнул, что все необходимые мероприятия законтрактованы, а подрядчики уже приступили к работе на объектах. Ранее глава региона неоднократно отмечал крайнюю важность своевременного завершения всех работ на объектах коммунальной инфраструктуры для обеспечения надежности отопительного сезона и устойчивости систем жизнеобеспечения.
Напомним, что в апреле на заседании правительства Денис Паслер дал поручение
главам муниципальных образований в обязательном порядке получить паспорта готовности к отопительному сезону и усилить работу по модернизации инфраструктуры ЖКХ.
В текущем году работникам коммунальных служб предстоит провести проверку более 14 тыс. км тепловых, почти 12 тыс. км водопроводных и около 7 тыс. км канализационных сетей. Подготовка к отопительному сезону охватит 1 тыс. 453 котельных и свыше 38 тыс. многоквартирных домов.
Отметим, что контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду осуществляется региональным штабом, ранее созданным по инициативе Д. Паслера для мониторинга и координации работ. В составе штаба находятся представители региональных и местных властей, а также ресурсоснабжающих и контролирующих организаций. Работники штаба под руководством министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области следят за процессом подготовки, аварийными ситуациями и координируют участников процесса. Кроме того, профильные министерства обеспечивают готовность подотчетных им объектов к отопительному сезону и готовы оказать поддержку муниципалитетам.
Работы по обновлению объектов жилищно-коммунального хозяйства в регионе проходят в рамках региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», отвечающей целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В текущем году в рамках данной программы в 17 муниципалитетах региона, в том числе в 12 опорных населенных пунктах, будет проведен капитальный ремонт 28 объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Их общая протяженность составляет свыше 61 км. На эти цели из бюджета было направлено более 1,2 млрд руб.
До конца сентября объекты водоснабжения будут обновлены в Ирбите, Асбесте, Верхнем Тагиле, Красноуфимске, Кушве и других населенных пунктах области. К этому же сроку будет завершена замена участков теплосетей в Карпинске, Нижнем Тагиле, Сухом Логу и Серове. Инженерные сети будут заменены в Североуральске, Ревде, Кировграде и Каменск-Уральском городском округе. Проведение данных работ позволит улучшить качество коммунальных услуг для примерно 462 тыс. жителей свердловского региона. Всего на обновление инженерных систем в области направлено в текущем году более 7 млрд руб. Треть этих средств выделена на модернизацию коммунальной инфраструктуры муниципалитетов.
Стоит также отметить, что к обновлению коммунальной инфраструктуры области активно привлекаются средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ближайшие два года с участием ФНБ будет обновлено 11 объектов. Из них девять — в столице Урала и два — в Первоуральске. На эти цели фондом выделено около 2,6 млрд руб. Общая стоимость модернизации составила 3,2 млрд руб. С 2022 по 2025 годы в регионе за счет средств ФНБ были реализованы проекты в Первоуральске, Каменске-Уральском, Сысерти, Екатеринбурге и Арамили, что помогло улучшить качество услуг для 95 тыс. свердловчан, а также снизило нагрузку на инфраструктуру и позволило подключить новых потребителей.
В прошлом году в рамках подготовки к отопительному сезону было заменено около 800 км тепловых, 350 км водопроводных, 200 км канализационных и 260 км электрических сетей. Это позволило улучшить качество услуг ЖКХ для более чем 580 тыс. жителей Среднего Урала. МинЖКХ также отметило снижение технологических нарушений на 8,8% и серьезных аварий на 33,9% по сравнению с предыдущим годом.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области