Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену лифтов

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На Среднем Урале обновляют коммунальную инфраструктуру

В регионе к отопительному сезону планируется модернизировать 1,1 тыс. км сетей ...

Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн рублей на обновление лифтов

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового ...

Екатеринбург получит дополнительно 19 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...

В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности ...

В Свердловской области к концу 2021 года в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтов

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца ...