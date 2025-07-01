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Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену лифтов

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену 112 лифтов в жилых многоквартирных домах.Данные работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Об этом по итогам заседания регионального правительства сообщил в личном Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер.

Он уточнил, что в общей сложности эти средства позволят заменить около 350 лифтов в этом году.

«Работы ведутся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде и Первоуральске. Другие муниципалитеты также могут заявиться на получение средств. Региональное министерство энергетики и ЖКХ уже объявило дополнительный отбор заявок», — написал Д. Паслер.

Также напомним, что в Свердловской области в 2025 году запланирован капитальный ремонт более 770 домов. Средства будут выделены Фондом капитального ремонта.

Ранее Д. Паслер на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе сообщил, что в Свердловской области началась подготовка к новому отопительному сезону 2025-2026 годов. В ее рамках планируется обновить 1,1 тыс. км сетей тепло- и водоснабжения, а также отремонтировать более 200 км канализации и 260 км электросетей. Работа по подготовке объектов жилищного фонда и теплоснабжения ведется с опережением графика.
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