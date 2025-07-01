Из бюджета Свердловской области выделено дополнительно почти 180 млн руб. на замену лифтов

В регионе к отопительному сезону планируется модернизировать 1,1 тыс. км сетей ...06.02.2025 Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн рублей на обновление лифтов
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов и Ревда получат 234 млн руб. на обновление лифтового ...23.08.2024 Екатеринбург получит дополнительно 19 млн рублей на замену лифтов в многоквартирных домах
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2024. Екатеринбург получит еще 19 млн руб. на замену лифтов в многоквартирных домах. ...13.11.2023 В Свердловской области до конца 2023 года заменят в общей сложности 410 лифтов за 1,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. В Свердловской области до конца текущего года планируется заменить в общей сложности ...22.07.2019 В Свердловской области к концу 2021 года в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтов
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2019. В Свердловской области в жилых домах заменят 1,5 тыс. лифтовых оборудований до конца ...