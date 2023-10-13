Капитальные планы

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За 10 лет в Свердловской области проведен капитальный ремонт в 8 тыс. 581 многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. За 10 лет работы регионального фонда капитального ремонта в Свердловской области был ...

Опережающие капремонты

В Свердловской области досрочно завершен сезон капитальных ремонтов в 50 городах ...

В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...

В Свердловской области досрочно заменят более 500 лифтов по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из ...