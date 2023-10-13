Капитальные планы

В 2024 году на Среднем Урале будет капитально отремонтировано 767 домов. Всего на строительно-монтажные работы на этих объектах будет направлено 7,6 млрд руб. При этом правительство Свердловской области приняло решение не повышать ставку платы за капремонты многоквартирных домов (МКД), поскольку в сравнении с 2023 годом стоимость строительных материалов практически не выросла.
Министр энергетики и ЖКХ Среднего Урала Николай Смирнов напомнил, что региональному фонду капремонта в этом году исполняется 10 лет, и за это время благодаря его работе был комплексно отремонтирован 8 тыс. 581 многоквартирный дом. Это составляет 18,5 млн кв. м. жилья. Всего за этот период было выполнено 42 тыс. 148 единиц строительно-монтажных работ. Министр также подчеркнул, что по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева работы ведутся круглогодично, что позволило создать постоянные рабочие места в регионе.
«По поручению губернатора Евгения Куйвашева фонд перешел на круглогодичную систему капитального ремонта, то есть в работах нет перерыва на зиму. Заканчиваются работы текущего периода, фонд к этому времени отторговывает следующий год и подрядные организации заходят на следующие дома. Благодаря этому нам удалось создать пул постоянных рабочих бригад, для них фонд организовал дополнительное обучение, повышение квалификации. И сотрудников набирают не на сезон, а на постоянную работу», — рассказал Николай Смирнов.
Генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов напомнил, что в 2023 году были
капитально отремонтированы 677 многоквартирных домов в Свердловской области. Всего рабочие выполнили 1 тыс. 645 видов строительно-монтажных работ.
«При этом всего в 2023 году по области ремонтная кампания коснулась 899 домов. Из них для 222 домов был проведен только один вид работ — проектирование. И еще на 677 домах было произведено 1 тыс. 645 видов строительно-монтажных работ. В целом было выполнено порядка 2 тыс. 750 видов работ с учетом проектирования и строительного контроля», — рассказал Станислав Суханов.
Так, в 2023 году в многоквартирных домах Свердловской области было обновлено 409 крыш, отремонтировано 150 фасадов, 188 подвальных помещений. Также произведен ремонт систем электроснабжения в 185 многоквартирных домах, систем холодного водоснабжения — в 148 домах, горячего — в 121 доме, систем водоотведения — в 176 домах, теплоснабжения — в 187 домах, в 41 доме установлено 74 новых лифта. Выполнение программы составило 100% от плановых цифр.
Замену лифтового оборудования спикеры назвали одним из самых дорогостоящих видов работ. Николай Смирнов подчеркнул, что свердловский фонд входит в пятерку лучших фондов содействия капитальным ремонтам среди всех регионов РФ в том числе благодаря тому, что замена лифтов на Среднем Урале уже второй год производится в плановом порядке.
«Замена лифтов — самый дорогостоящий вид работ. И по поручению свердловского губернатора мы отдельно проводим работу в этом направлении. За период с 2016 по 2023 год в Свердловской области было заменено 4 тыс. 464 лифта. Это самый большой объем ремонта после Москвы, который был проведен в субъектах РФ. Из них 2 тыс. 993 лифта заменено в домах, где жители выбрали способ накопления средств в фонд капремонта. Хочу отметить, что свердловский фонд капремонта первым из всех фондов перешел на плановую замену лифтов в многоквартирных домах», — сказал министр.
Он добавил, что в тех домах, где жители выбрали в качестве способа накопления средств на капитальный ремонт специальный счет, обязательство по своевременной замене лифтового оборудования, отслужившего 25 лет, лежит на собственниках жилья и управляющих компаниях. В таких домах заменили уже 1 тыс. 471 лифт. Однако еще более 1 тыс. единиц оборудования требует замены.
«Губернатор Евгений Куйвашев ежегодно выделяет до 350-400 млн руб. для замены лифтов на домах со спецсчетами. Ежегодно доля средств жителей в оплате этих работ несколько повышается, но в настоящее время она колеблется от 30% до 40%, а основной объем приходится дополнять из бюджета», — подчеркнул Николай Смирнов.
При этом в Свердловской области с текущего года вводится новая схема замены лифтов для многоквартирных домов со спецсчетами — в рассрочку. Это позволит своевременно заменять устаревшее оборудование.
«По условиям 50% оплаты вносится в качестве аванса, а вторая часть выплачивается в течение пяти лет. Причем 30% от суммы аванса мы готовы компенсировать из областного бюджета. Первый конкурс уже прошел, четыре лифта по такой схеме будет заменено в Екатеринбурге, 11 — в Нижнем Тагиле», — рассказал Н. Смирнов.
Оба спикера также коснулись темы повышения
ставки платы за капитальный ремонт в прошлом году.
«В прошлом году было принято решение о повышении ставки платы за капремонт на 40% — на ту величину, на которую подорожали строительные материалы. Это позволило не сокращать объемы капитального ремонта. В этом году принято решение не повышать ставку платы за капитальный ремонт, потому что по сравнению с прошлым годом почти не произошло повышения стоимости строительных материалов», — подчеркнул министр.
Он также отметил, что экономически обоснованная ставка платы за капитальный ремонт колеблется от 32 до 35 руб. за кв. м. В Свердловской области она ниже более чем в два раза.
При этом собираемость платы в 2023 году, несмотря на повышение тарифа, сохранилась точно на таком же уровне, как и в 2022 году, и составила 96,46%. На 1 января 2024 года задолженность свердловчан по взносам на капитальный ремонт составила 3 млрд 785 млн руб.
Станислав Суханов также рассказал, что из-за повышения тарифов фонд чувствует рост ответственности за качество и количество производимых работ. Поэтому в текущем году число ремонтов будет увеличено.
«В 2024 году мы берем более высокую планку. На сегодняшний день в Свердловской области для капитального ремонта законтрактовано уже 767 многоквартирных домов. С учетом проектировочных работ ремонтная кампания коснется почти 1 тыс. домов. Также мы планируем заменить порядка 80 лифтов», — рассказал С. Суханов.
Напомним, что летом прошлого года Евгений Куйвашев утвердил региональную программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы.
«С 2024 по 2026 год планируется отремонтировать 3 тыс. 756 домов, общая площадь которых превышает 9 млн кв. м. На это потребуется порядка 38 млрд руб.», — отметил губернатор.
Также за этот период будет заменено 1 тыс. 069 лифтов — на эти цели направят 3,6 млрд руб.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области