Опережающие капремонты

Материалы по теме

В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...

В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится

В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое ...

В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...

В Свердловской области досрочно заменят более 500 лифтов по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из ...