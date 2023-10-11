Опережающие капремонты

В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. За девять месяцев текущего года коммунальники выполнили 93% от планируемого объема. Сейчас специалисты подрядных организаций завершают работы, которые можно проводить без учета сезонности.
Капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Повышение эффективности программы капитального ремонта и улучшение жилищных условий уральцев — приоритетные направления для Свердловской области. В 2023 году подрядные организации выполняют капремонт 676 многоквартирных домов в 73 муниципальных образованиях. На эти цели выделено 6,6 млрд руб.
По информации регионального Фонда содействия капитальному ремонту, с начала года в многоквартирных домах Свердловской области отремонтировано 358 крыш, 139 подвальных помещений, 107 фасадов, 136 систем холодного и 110 систем горячего водоснабжения, 160 систем водоотведения, 141 система электроснабжения. Во все 192 дома, где проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения, отопление уже подано.
Параллельно со строительно-монтажными работами в многоквартирных домах Свердловской области идет плановая замена лифтового оборудования. Всего в 2023 году будет заменено 78 лифтов в 42 жилых домах. Финансирование данных работ проводится из средств «общего котла» на условиях трехлетней рассрочки платежа. По данным на 6 октября, в муниципалитетах области запущено 56 новых лифтов в 26 домах.
Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы. Она также включает в себя замену 1 тыс. 069 лифтов — на эти цели направят 3,6 млрд руб. Предполагается, что 1 тыс. 139 домов отремонтируют уже в 2024 году.
«С 2024 по 2026 год планируется отремонтировать 3 тыс. 756 домов, общая площадь которых превышает 9 млн квадратных метров. На это потребуется порядка 38 млрд руб.», — отметил Евгений Куйвашев.
Стоит подчеркнуть, что, несмотря на ускоренные темпы ремонтных работ, размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах Свердловской области в 2024 году не изменится
. Такое решение приняло региональное правительство по поручению губернатора Евгения Куйвашева.
«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта. Принятое сегодня постановление сохраняет этот размер на 2024 год на уровне действующего в 2023 году, а именно 14 руб. 81 коп. в расчете на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Особое внимание свердловские власти уделяют вопросу замены лифтов в многоквартирных домах. В ближайшее время в регионе будет досрочно заменено 552 лифта в старых домах.
Принимая решение о переносе на более ранний период сроков замены лифтов, губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что такая мера позволит ускоренно заменить оборудование, которое отслужило 25 лет. Однако реализовать эту задачу будет возможно только на тех объектах, собственники которых формируют фонды капремонта на специальных счетах.
Согласно принятым изменениям, которые одобрили члены свердловского правительства, лифты старше 25 лет в многоквартирных домах со спецсчетами должны быть заменены в регионе в срок до 2025 года. Для собственников, на спецсчетах домов которых недостаточно средств для покупки оборудования, принято решение применить механизм рассрочки платежей.
«ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину — ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ», — отмечал ранее Николай Смирнов.
Напомним, что замена лифтов в многоквартирных домах проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому на Среднем Урале за последние 10 лет было заменено почти 4 тыс. лифтов. В итоге во всех домах, выбравших способ накопления средств на капремонт на счете регионального оператора, заменены все лифты старше 25 лет, и сейчас эти работы переведены в плановый режим.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области