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В Свердловской области план по капремонтам по итогам первых шести месяцев года выполнен на 54%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В Свердловской области по итогам I полугодия план по капитальным ремонтам на объектах жилого фонда выполнен на 54%. Всего подрядные организации произвели свыше 690 строительно-монтажных работ, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

При этом в 34 муниципальных образованиях готовность работ превышает 60%. А в Ирбите, Березовском и Горноуральском городских округах, в Верхних Сергах и ЗАТО Свободный капремонты домов выполнены досрочно.

«В текущем году региональный оператор организует капитальный ремонт общедомового имущества в 72 муниципальных образованиях области — в работе у подрядных организаций 774 жилых дома, собственники помещений в которых копят взносы на капитальный ремонт на счете регионального оператора (в «общем котле»). Сейчас все усилия строительных бригад направлены на сезонные виды работ — ремонт инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасадов, подвальных помещений и плоских кровель», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Станислав Суханов.

Всего с начала этого года на объектах капремонта в Свердловской области обновлено 220 крыш, ремонт систем электроснабжения выполнен в 77 жилых домах, систем холодного водоснабжения — в 107 домах, инфраструктура горячего водоснабжения обновлена в 89 домах, водоотведения — в 114. Система теплоснабжения заменена в 40 домах. Выполнение оставшихся строительно-монтажных мероприятий продолжается по графикам, установленным в договорах с подрядными организациями.

Станислав Суханов также отметил, что в регионе зафиксирован устойчивый уровень собираемости взносов за капремонт. По прогнозным оценкам руководителя фонда, за I полугодие уровень сбора средств за капремонт составит 94,8%.
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