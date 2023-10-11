В Свердловской области план по капремонтам по итогам первых шести месяцев года выполнен на 54%

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...12.10.2021 Программа капитального ремонта домов в Свердловской области выполнена на 87%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Запланированные работы по программе капитального ремонта в Свердловской области в 2021 ...05.06.2019 В Свердловской области выполнили 50% годовой программы капремонта
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2019. За первые пять месяцев 2019 года на объектах капремонта Свердловской области было ...07.05.2019 В Свердловской области выполнили более 40% годовой программы капремонта
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. За первые четыре месяца 2019 года на объектах капремонта Свердловской области было ...03.07.2018 План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем ...