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В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в 2024 году размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах не изменится. Такое решение приняло региональное правительство по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается на каждый очередной год реализации региональной программы капитального ремонта. Принятое сегодня постановление сохраняет этот размер на 2024 год на уровне действующего в 2023 году, а именно 14 руб. 81 коп. в расчете на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме», — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Он также отметил, что по состоянию на 16 августа выполнение плана по капремонту на 2023 год составляет 82%. В 21 муниципальном образовании Свердловской области капитальный ремонт уже завершен. Там, где работы еще продолжаются, коммунальщики доделывают сезонные работы — приводят в нормативное состояние фасады, крыши и подвалы. Все работы будут завершены к 1 октября.

Напомним, ранее губернатор утвердил план капремонтов на 2024—2026 годы. При этом уже в следующем году будет отремонтировано 1 тыс. 139 домов. Только на замену 1 тыс. 069 лифтов будет выделено 3,6 млрд руб. Всего за означенный период ремонту подлежит 3 тыс. 756 домов общей площадью более 9 млн кв. м. На это потребуется порядка 38 млрд руб.
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