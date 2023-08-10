В Свердловской области размер взноса на капремонт в 2024 году не изменится

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...25.01.2023 С января свердловчане будут получать квитанции за капремонт с начислениями по новым тарифам
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Жители Свердловской области уже в январе получат квитанции за капитальный ремонт с ...18.09.2019 В Свердловской области с 1 января подорожает размер взноса на капремонт МКД
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2019. В Свердловской области принято постановление о повышении с 1 января 2020 года размера ...20.09.2018 Взнос за капремонт многоквартирных домов в Свердловской области со следующего года увеличится на 4%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Размер минимального взноса за капитальный ремонт общего имущества для собственников ...19.09.2017 В 2018 году в Свердловской области размер взноса на капремонт останется прежним
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. Размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества для собственников ...