УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:43

В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. За девять месяцев текущего года выполнено 93% от планируемого объема. Сейчас специалисты подрядных организаций завершают работы, которые можно проводить без учета сезонности, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Повышение эффективности программы капитального ремонта и улучшение жилищных условий уральцев — приоритетные направления для Свердловской области. В 2023 году подрядные организации выполняют капремонт 676 многоквартирных домов в 73 муниципальных образованиях. На эти цели выделено 6,6 млрд руб.

По информации регионального Фонда содействия капитальному ремонту, с начала года в многоквартирных домах Свердловской области отремонтировано 358 крыш, 139 подвальных помещений, 107 фасадов, 136 систем холодного и 110 систем горячего водоснабжения, 160 систем водоотведения, 141 система электроснабжения. Во все 192 дома, где проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения, отопление уже подано.

Параллельно со строительно-монтажными работами в многоквартирных домах Свердловской области идет плановая замена лифтового оборудования. Всего в 2023 году будет заменено 78 лифтов в 42 жилых домах. Финансирование данных работ проводится из средств «общего котла» на условиях трехлетней рассрочки платежа. По данным на 6 октября, в муниципалитетах области запущено 56 новых лифтов, благодарю чему условия проживания улучшили жители 26 домов.

Всего до 2026 года в Свердловской области запланирован капитальный ремонт 3 тыс. 756 домов общей площадью свыше 9 млн кв. м. На эти цели планируется направить порядка 38 млрд руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.08.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил программу капитальных ремонтов многоквартирных домов на 2024-2026 годы

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...

19.07.2022 В Свердловской области за восемь лет действия программы капремонта отремонтировано 7,5 тыс. жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. За восемь лет действия программы капремонта в Свердловской области было отремонтировано ...

03.07.2018 План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем ...

03.11.2015 Прокуратура добивается персональной ответственности для Александра Караваева за срыв программы по капремонту домов

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Прокуратура добивается персональной ответственности для генерального директора ...

22.09.2010 По программам капитального ремонта многоквартирных домов начаты работы в 502 многоквартирных домах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2010. В рамках поддержки монопрофильных муниципальных образований принято две программы. По ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм15.09.2023Одеть Шигира15.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов
Архив новостей
Октябрь 2023 (266)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18