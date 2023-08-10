В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил региональную программу ...19.07.2022 В Свердловской области за восемь лет действия программы капремонта отремонтировано 7,5 тыс. жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. За восемь лет действия программы капремонта в Свердловской области было отремонтировано ...03.07.2018 План на 2018 год по капремонту многоквартирных домов в Свердловской области выполнен на 50,6%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2018. Плановые показатели 2018 года по капремонту многоквартирных домов (МКД) на Среднем ...03.11.2015 Прокуратура добивается персональной ответственности для Александра Караваева за срыв программы по капремонту домов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Прокуратура добивается персональной ответственности для генерального директора ...22.09.2010 По программам капитального ремонта многоквартирных домов начаты работы в 502 многоквартирных домах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2010. В рамках поддержки монопрофильных муниципальных образований принято две программы. По ...