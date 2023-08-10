В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. За девять месяцев текущего года выполнено 93% от планируемого объема. Сейчас специалисты подрядных организаций завершают работы, которые можно проводить без учета сезонности, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Повышение эффективности программы капитального ремонта и улучшение жилищных условий уральцев — приоритетные направления для Свердловской области. В 2023 году подрядные организации выполняют капремонт 676 многоквартирных домов в 73 муниципальных образованиях. На эти цели выделено 6,6 млрд руб.



По информации регионального Фонда содействия капитальному ремонту, с начала года в многоквартирных домах Свердловской области отремонтировано 358 крыш, 139 подвальных помещений, 107 фасадов, 136 систем холодного и 110 систем горячего водоснабжения, 160 систем водоотведения, 141 система электроснабжения. Во все 192 дома, где проводился капитальный ремонт системы теплоснабжения, отопление уже подано.



Параллельно со строительно-монтажными работами в многоквартирных домах Свердловской области идет плановая замена лифтового оборудования. Всего в 2023 году будет заменено 78 лифтов в 42 жилых домах. Финансирование данных работ проводится из средств «общего котла» на условиях трехлетней рассрочки платежа. По данным на 6 октября, в муниципалитетах области запущено 56 новых лифтов, благодарю чему условия проживания улучшили жители 26 домов.



Всего до 2026 года в Свердловской области запланирован капитальный ремонт 3 тыс. 756 домов общей площадью свыше 9 млн кв. м. На эти цели планируется направить порядка 38 млрд руб.