С 2016 года в Свердловской области было заменено 4 тыс. 464 лифта

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В период с 2016 по 2023 год на территории Свердловской области в рамках капитальных ремонтов многоквартирных домов (МКД) было заменено 4 тыс. 464 лифта. Об этом сегодня рассказал региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов на пресс-конференции в Екатеринбурге.



Из вышеуказанных замененных 4 тыс. 464 лифтов 2 тыс. 993 лифта были заменены в домах, где жители выбрали вариант хранения средств из взносов на капремонты в фонде капитального ремонта.



Н. Смирнов подчеркнул, что замена лифтов — это самый дорогостоящий вид работ из тех, что проводятся в рамках капремонтов МКД, и что на Среднем Урале был выполнен самый большой объем этого вида работ в России (исключая Москву).



Свердловский фонд капитального ремонта первый среди российских фондов перешел на плановую замену лифтов. На сегодняшний день заменены все лифты с истекшим сроком эксплуатации (25 лет), и уже второй год, как только у лифта истекает срок эксплуатации, его в плановом порядке заменяют, подчеркнул Н. Смирнов.



В свердловских домах, жители которых предпочли хранить средства из взносов на капремонты на индивидуальных спецсчетах УК или ТСЖ, на сегодняшний день заменен 1 тыс. 471 лифт, и еще около 1 тыс. лифтов требуют замены.



«Несмотря на то, что такие дома взяли на себя обязательство самостоятельно проводить замену лифтов за свой счет, видя, что ситуация напряженная, правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева ежегодно выделяет на эти работы 350-400 млн руб. субсидий из бюджета», — рассказал Н. Смирнов, добавив, что доля средств, собранных со взносов жителей в домах, где капремонты оплачиваются со спецсчетов, невелика — около 30-40%, основной объем оплаты работ субсидируется бюджетом.



В 2024 году в рамках пилотного проекта правительство региона предложило таким домам новую схему оплаты замены лифтов: 50% средств они вносят в качестве аванса (из которых 30% компенсируется из областного бюджета) и 50% средств оплачивают в рассрочку в течение пяти лет. В Екатеринбурге по этой схеме будет заменено четыре лифта, в Нижнем Тагиле — 11 лифтов, в Краснотурьинске — один. В мае 2024 года свердловское правительство вновь проведет конкурс на участие в данной программе.