Урал едет вверх

Ряд многоквартирных жилых домов, которые возводит ведущий девелопер Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое», оборудуют подъемными устройствами российских производителей.



Директор компании ООО «АкадемЛифт», которая обслуживает лифты в восьмом районе города, Руслан Хафизов отмечает, что в последнее время застройщики при возведении многоквартирных домов все чаще отдают предпочтение оборудованию отечественных компаний.



«Мы работаем на рынке уже пять лет. Обслуживаем в основном лифты в Академическом районе, но есть объемы на Вторчермете и в микрорайоне Университетский. В последний год мы отмечаем рост спроса на лифты отечественного производства. Отечественный парк сейчас представлен на рынке оборудованием от челябинского завода Witchel, Щербинского лифтостроительного завода EcoMax и ПО «Евролифтмаш», — рассказывает Руслан Хафизов.



По словам руководителя предприятия, осуществляющего поставку, монтаж и обслуживание лифтового оборудования, высокий спрос на лифты отечественных производителей обусловлен тем, что их стоимость значительно ниже, чем аналогичной импортной техники.



«Спрос на лифты отечественного производства вырос из-за их более приемлемой цены по сравнению с продукцией других игроков, представленных на рынке: китайских, турецких и подъемников иных зарубежных компаний», — отмечает директор ООО «АкадемЛифт».







Кроме того, российским заводам удалось в полной мере осуществить импортозамещение зарубежной техники — по количеству и по качеству. Стоит добавить, что отечественными подъемниками теперь также комплектуют школы и детские сады Екатеринбурга.



«В строящихся школах сейчас в соответствии с новыми требованиями поддержки маломобильных групп населения также устанавливают подъемные платформы. В детских садах тоже теперь появляются лифты в связи с увеличением этажности. Кроме того, в дошкольных учреждениях появляются и малые грузовые лифты, чтобы работники кухни могли поднимать еду на верхние этажи, прямо в группы», — добавляет Руслан Хафизов.



Отметим, что в начале апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о выделении в 2023 году дополнительных средств на замену лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга. На это направят 32,2 млн руб. из Фонда развития территорий и областного бюджета. Напомним, что в 2022 году в городе была произведена замена 248 лифтов в 74 многоквартирных домах.



Рост спроса на лифтовое оборудование от отечественных производителей произошел на фоне ухода с российского рынка крупного игрока в этой сфере — американского завода OTIS. Российское подразделение компании было продано в июле 2022 года.







Также летом прошлого года губернатор Евгений Куйвашев утвердил перечень продукции, необходимой для импортозамещения. В список из 72 пунктов вошло в том числе лифтовое оборудование и различные типы подъемников.



Что касается ремонта лифтов западных производителей, срок замены которых еще не подошел, то все запчасти для них теперь успешно производят отечественные предприятия. Заказывать комплектующие из-за рубежа стало долго и не выгодно.



«Запчасти купить возможно, но все осложняется логистикой. Долгие сроки поставки, производство под заказ запчастей для моделей, которые уже сняты с производства, таможенные задержки. Некоторые позиции приходится ждать до года. Поэтому импортные запчасти мы теперь тоже меняем на аналогичные отечественного производства. Кроме того, расходные материалы (вкладыши, ролики, качалки, пружины, пластиковые элементы) также научились изготавливать отечественные заводы. В настоящее время задержек с быстрой заменой и запуском лифтов не отмечается», — говорит директор ООО «АкадемЛифт».







Отметим, что в Свердловской области активно идет кампания по замене лифтового оборудования в уже существующих многоквартирных домах. Так, по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в текущем году в регионе будет заменено 300 единиц подъемного оборудования. В региональном бюджете на эти цели в 2023 году заложено более 400 млн руб.



Губернатор подчеркнул, что сокращение сроков замены лифтов позволит в ближайшее время заменить все оборудование, которое отслужило 25 лет. Замена лифтов в многоквартирных домах проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому на Среднем Урале за последние 10 лет было заменено почти 4 тыс. лифтов.