В Свердловской области досрочно заменят более 500 лифтов по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Свердловской области досрочно будет заменено 552 лифта в многоквартирных домах, из них 300 — уже в текущем году. В региональном бюджете на эти цели в 2023 году заложено более 400 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Принимая решение о переносе на более ранний период сроков замены лифтов, губернатор региона Евгений Куйвашев отметил, что такая мера позволит ускоренно заменить оборудование, которое отслужило 25 лет. Однако реализовать эту задачу будет возможно только на тех объектах, собственники которых формируют фонды капремонта на специальных счетах.



Согласно принятым 6 апреля на заседании правительства изменениям, лифты старше 25 лет в многоквартирных домах со спецсчетами должны быть заменены в Свердловской области до 2025 года. Для собственников, на спецсчетах домов которых недостаточно средств для покупки оборудования, принято решение применить механизм рассрочки платежей.



«ТСЖ или УК, заключив договор на замену лифтов, оплачивает только 50% стоимости, а оставшуюся половину — ежемесячными платежами в течение пяти лет. Причем рассрочка платежа не приводит к увеличению стоимости работ», — отмечал ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



Напомним, что замена лифтов в многоквартирных домах проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря этому на Среднем Урале за последние 10 лет было заменено почти 4 тыс. лифтов. В итоге во всех домах, выбравших способ накопления средств на капремонт на счете регионального оператора, заменены все лифты старше 25 лет, и сейчас эти работы переведены в плановый режим.



Кроме того, на заседании правительства 6 апреля Евгений Куйвашев принял решение о выделении в 2023 году дополнительных средств на замену лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга. На это направят 32,2 млн руб. из Фонда развития территорий и областного бюджета.