Партнерский подъем

Свыше 2,9 тыс. новых лифтов, около 20% которых белорусского производства, установлено в многоквартирных домах Свердловской области, жители которых аккумулируют взносы на капремонт на счете регионального оператора — в «общем котле». Замена лифтов в регионе последовательно проходит с 2016 года в рамках инициированной губернатором региона Евгением Куйвашевым ускоренной программы обновления лифтового оборудования. Согласно поставленной задаче, в области в срок до февраля 2025 года необходимо заменить все лифты, находящиеся в эксплуатации свыше 25 лет.



По словам генерального директора регионального Фонда капитального ремонта Станислава Суханова, всего за время реализации программы капремонта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» заменено 2 тыс. 920 отслуживших свой срок лифтов, и каждый пятый лифт производства завода «Могилевлифтмаш».







Директор компании ООО «АкадемЛифт» Руслан Хафизов отмечает, что в последнее время застройщики при возведении многоквартирных домов все чаще отдают предпочтение оборудованию отечественных компаний.



«Мы работаем на рынке уже пять лет. В последний год отмечается рост спроса на лифты отечественного производства, а также оборудования стран-партнеров. Отечественный парк сейчас представлен на рынке оборудованием от челябинского завода Witchel, Щербинского лифтостроительного завода EcoMax и ПО «Евролифтмаш». Белоруссия поставляет на российский рынок продукцию завода «Могилевлифтмаш», — рассказывает Руслан Хафизов.



Представитель другой подрядной организации, занимающейся заменой лифтового оборудования, Андрей Савинцев отметил, что белорусское оборудование помимо приемлемой стоимости отличается высокой энергоэффективностью. Такой вариант лифтового оборудования позволяет экономить потребление электроэнергии.



«С 2016 по 2022 год установлено 570 белорусских лифтов. У них высокая энергоэффективность, что позволяет значительно экономить на потреблении электроэнергии, механизмы оснащены частотными преобразователями, благодаря чему обеспечивается плавность движения кабины и дверей. Также эти лифты просты в эксплуатации и обслуживании», — отметил Андрей Савинцев.







Напомним, что Республика Беларусь является одним из ключевых партнеров Свердловской области. Сотрудничество с ней развивается сразу по нескольким направлениям, в том числе в сфере обновления жилищной инфраструктуры.



Проведенная замена лифтов уже позволила улучшить условия проживания 350 тыс. свердловчан. В региональном Фонде капремонта отмечают, что задача, поставленная главой региона, будет выполнена с опережением сроков.



«С 2023 года мы уже вышли на плановую замену лифтов в домах, выбравших копить денежные средства на капремонт в «общем котле». В этом году меняем 93 лифта в 46 жилых домах, расположенных на территории восьми муниципальных образований — Екатеринбурга, Новоуральска, Краснотурьинска, Ревды, Полевского, Лесного, Верхней Пышмы и Заречного. Сегодня все электронные аукционы завершены, подрядные организации определены, работы начались», — сказал Станислав Суханов.







Отметим, что Свердловская область — один из немногих субъектов страны, где по решению главы региона на замену старых лифтов в домах, чьи жители аккумулируют средства на капремонт на специальных счетах, выделяются деньги из областного бюджета, а также применяется механизм рассрочки платежа сроком до пяти лет. Всего в 2023 году на замену лифтов в домах со спецсчетами в региональном бюджете предусмотрено более 400 млн руб. В общей сложности по программе субсидирования планируется заменить около 300 лифтов в многоквартирниках, где открыт специальный счет.



Напомним, что Республика Беларусь в этом году стала страной-партнером Международной промышленной выставки «Иннопром». В рамках нее партнеры из республики организуют в Екатеринбурге масштабный фестиваль-ярмарку белорусских товаров «От всего сердца», где будет представлена как уже полюбившаяся уральцам продукция, так и новая. Она пройдет с 7 по 11 июля на площадке ТЦ МЕГА.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области